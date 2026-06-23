Апеляційна палата ВАКС повідомила про наявність низки вакантних посад
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомила про наявність низки вакантних посад.
Зазначається, що розпочинається добір кандидатів на посади державної служби категорій «Б» та «В».
Відкриті вакансії:
- начальник відділу забезпечення судового процесу;
- судовий розпорядник відділу судових розпорядників;
- головний спеціаліст сектору комунікацій та міжнародного співробітництва;
- головний спеціаліст відділу управління державним майном та організації закупівель.
Усі посади входять до складу Управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
Резюме просимо надсилати до 5 липня 2026 року (включно) на електронну адресу: [email protected]
У темі листа обов’язково зазначте назву посади, на яку претендуєте.
Кандидати, відібрані за результатами розгляду резюме, будуть запрошені на співбесіду», - підкреслили у АП ВАКС.
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