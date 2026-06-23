Апеляційна палата ВАКС повідомила про наявність низки вакантних посад

Розпочинається добір кандидатів на посади державної служби категорій «Б» та «В».

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомила про наявність низки вакантних посад.

Зазначається, що розпочинається добір кандидатів на посади державної служби категорій «Б» та «В».

Відкриті вакансії:

- начальник відділу забезпечення судового процесу;

- судовий розпорядник відділу судових розпорядників;

- головний спеціаліст сектору комунікацій та міжнародного співробітництва;

- головний спеціаліст відділу управління державним майном та організації закупівель.

Усі посади входять до складу Управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Резюме просимо надсилати до 5 липня 2026 року (включно) на електронну адресу: [email protected]

У темі листа обов’язково зазначте назву посади, на яку претендуєте.

Кандидати, відібрані за результатами розгляду резюме, будуть запрошені на співбесіду», - підкреслили у АП ВАКС.

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