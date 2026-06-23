Автор терміна «стімпанк» подав до суду на Anthropic через піратські книги для навчання ШІ

Відомий американський письменник-фантаст Кевін Вейн Джетер приєднався до позову проти компанії Anthropic.

Фото: apmcdn.org

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Письменник-фантаст та житель штату Оклахома Кевін Вейн Джетер, який увів у вжиток термін «стімпанк», подав позов проти компанії Anthropic, стверджуючи, що вона завантажувала піратські твори для навчання своїх великих мовних моделей, пише Oklahoman.

Джетер, автор міжнародних бестселерів і книжок зі списку The New York Times у жанрах наукової фантастики та жахів, приєднався до десятків інших письменників, які заявляють, що велика мовна модель Claude від Anthropic була створена на основі оригінальних творів людей, скопійованих без дозволу та винагороди авторам.

«Anthropic навчає ці моделі штучного інтелекту, завантажуючи в них величезні масиви текстів, включаючи незліченну кількість захищених авторським правом творів загальним обсягом у мільярди слів. У результаті такого навчання моделі штучного інтелекту Anthropic надають текстові відповіді на запити користувачів у спосіб, який має бути схожим на людське спілкування», — йдеться у позові проти Anthropic.

Протягом своєї кар’єри Джетер написав три офіційні романи-продовження першого фільму «Той, хто біжить по лезу» (Blade Runner), а також кілька книжок у розширеному всесвіті Star Wars, дві книги серії Star Trek: Deep Space Nine та 15 оригінальних романів. Він також долучився до збірки оповідань SCP Redacted, створеної на основі популярної інтернет-бази вигаданих аномальних явищ.

У заяві, переданій через свого адвоката, письменник зазначив, що автори могли не знати про можливість відмовитися від попередньої колективної мирової угоди з Anthropic і окремо «боротися за те, що їм справді належить».

Попередня колективна мирова угода у справі Bartz v. Anthropic передбачала виплату авторам приблизно по 3 тисячі доларів за кожен твір. Натомість новий позов, до якого приєднався Джетер, вимагає від федерального суду Північного округу Каліфорнії присудити позивачам по 150 тисяч доларів за кожну роботу.

«Стімпанк — це про людське захоплення божевільними механізмами. Не буде жодних романів у жанрі AI-punk; якщо перефразувати Джонні Тандерса, ви не можете обійняти дата-центр», — сказав Джетер.

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