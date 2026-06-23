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РСУ розгляне підготовку до ХХІ з’їзду суддів та збільшення кількості помічників у судах

15:34, 23 червня 2026
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Рада суддів проведе засідання 26 червня.
РСУ розгляне підготовку до ХХІ з’їзду суддів та збільшення кількості помічників у судах
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Рада суддів України повідомила, що 26 червня в Києві відбудеться чергове засідання РСУ.

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На порядок денний винесено сім питань:

1. Щодо вирішення організаційних питань з підготовки та проведення ХХІ позачергового з’їзду суддів України.

2. Про погодження рішення зборів суддів Шевченківського районного суду міста Києва щодо необхідності збільшення кількості помічників суддів.

3. Про погодження рішення зборів суддів Київського районного суду міста Одеси щодо необхідності збільшення кількості помічників суддів.

4. Про погодження рішення зборів суддів Комунарського районного суду міста Запоріжжя щодо необхідності збільшення кількості помічників суддів.

5. Про роз'яснення деяких питань щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів та способів його врегулювання.

6. Щодо роз’яснення статусу голови суду (або особи, яка в установленому порядку виконує обов’язки голови суду) в діяльності зборів суддів та обсягу його участі як судді в обговоренні питань та ухваленні рішень (зборами суддів) з питань, що стосуються внутрішньої діяльності суду.

7. Про заохочення.

За інформацією РСУ, засідання розпочнеться о 13:00 та проходитиме у змішаному форматі — офлайн у приміщенні ДСА України і онлайн на платформі Zoom.

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суд З'їзд суддів РСУ

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