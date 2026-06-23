Совет судей рассмотрит подготовку к XXI съезду судей и увеличение количества помощников в судах
15:34, 23 июня 2026
Совет судей проведет заседание 26 июня.
Совет судей Украины сообщил, что 26 июня в Киеве состоится очередное заседание ССУ.
В повестку дня включены семь вопросов:
- О решении организационных вопросов по подготовке и проведению XXI внеочередного съезда судей Украины.
- О согласовании решения собрания судей Шевченковского районного суда города Киева о необходимости увеличения количества помощников судей.
- О согласовании решения собрания судей Киевского районного суда города Одессы о необходимости увеличения количества помощников судей.
- О согласовании решения собрания судей Коммунарского районного суда города Запорожья о необходимости увеличения количества помощников судей.
- О разъяснении отдельных вопросов относительно наличия или отсутствия конфликта интересов и способов его урегулирования.
- О разъяснении статуса председателя суда (или лица, которое в установленном порядке исполняет обязанности председателя суда) в деятельности собрания судей и объёма его участия как судьи в обсуждении вопросов и принятии решений (собранием судей) по вопросам, касающимся внутренней деятельности суда.
- О поощрении.
По информации Совета судей, заседание начнётся в 13:00 и пройдёт в смешанном формате — офлайн в помещении Государственной судебной администрации Украины и онлайн на платформе Zoom.
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