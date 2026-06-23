Бывший заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович уличен в незаконном присвоении более 21 га в Киеве

Следствие установило, что имущественный комплекс Республиканской клинической больницы и 21,36 га земли были выведены из-за искусственной задолженности и процедуры банкротства.

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СБУ, ГБР и Офис Генерального прокурора сообщили о раскрытии новых преступных действий бывшего заместителя секретаря СНБО Украины Владимира Сивковича, который, по данным следствия, скрывается за рубежом.

Как сообщили в СБУ, он причастен к завладению недостроенным комплексом Республиканской клинической больницы и земельным участком площадью 21,36 га в Киеве. Ориентировочная стоимость объекта составляет около 300 млн грн.

По данным следствия, в течение 2006–2021 годов Сивкович и его сообщники разработали схему завладения государственной недвижимостью путем создания искусственной задолженности у заказчика строительства больницы. После этого эти долги использовались для получения контроля над имущественным комплексом в рамках процедуры банкротства.

К реализации плана, как установили правоохранители, были привлечены должностные лица государственного предприятия и подконтрольная организация в Киеве.

Подрядная компания сначала заключила договор с госпредприятием о корректировке проекта и завершении строительства медицинского комплекса на сумму около 30 млн грн.

Однако, по данным следствия, обязательства выполнены не были, что привело к образованию задолженности перед кредиторами государственного подрядчика.

После этого фигуранты передали корпоративные права на проектную организацию вместе с правом требования искусственного долга аффилированному застройщику.

Впоследствии имущественный комплекс больницы был фактически присвоен в счет погашения этой задолженности.

Следствие сообщило о подозрении Владимиру Сивковичу и двум его бизнес-партнерам, которые находятся за рубежом.

Им инкриминируют:

ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах, совершенное организованной группой);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах, организованной группой);

ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее значительный ущерб).

После проведения обысков по местам работы и проживания участников схемы подозрение также было предъявлено их сообщнику — юристу частной компании, которая участвовала в реализации сделки.

Фото: СБУ

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович, который сейчас скрывается в РФ, координировал информационные диверсии подозреваемого в государственной измене народного депутата Нестора Шуфрича.

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