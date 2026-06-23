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Как подать рапорт на возвращение после СОЧ в Армия+

15:33, 23 июня 2026
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Подать рапорт на возвращение после СОЧ в Армия+ можно до 20 сентября 2026 года.
Как подать рапорт на возвращение после СОЧ в Армия+
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Военнослужащие, у которых СОЧ было зафиксировано до 12 июня 2026 года включительно, могут подать рапорт на возвращение к службе через приложение Армия+. Об этом напомнило Министерство обороны.

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В ведомстве подчеркнули, что сделать это можно до 20 сентября 2026 года.

Программа дает возможность выбрать новую часть из перечня более 50 эффективных подразделений, вернуться в строй по понятной процедуре без батальонов резерва, получить сопровождение контакт-центра на всем пути и восстановить обеспечение.

В видео пошагово:

  • как подать рапорт в Армия+;
  • какие данные необходимо указать;
  • какие документы могут понадобиться;
  • что происходит после согласования рапорта.

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ВСУ военнослужащие мобилизация Армия+ СЗЧ

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