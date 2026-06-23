Как подать рапорт на возвращение после СОЧ в Армия+
15:33, 23 июня 2026
Подать рапорт на возвращение после СОЧ в Армия+ можно до 20 сентября 2026 года.
Военнослужащие, у которых СОЧ было зафиксировано до 12 июня 2026 года включительно, могут подать рапорт на возвращение к службе через приложение Армия+. Об этом напомнило Министерство обороны.
В ведомстве подчеркнули, что сделать это можно до 20 сентября 2026 года.
Программа дает возможность выбрать новую часть из перечня более 50 эффективных подразделений, вернуться в строй по понятной процедуре без батальонов резерва, получить сопровождение контакт-центра на всем пути и восстановить обеспечение.
В видео пошагово:
- как подать рапорт в Армия+;
- какие данные необходимо указать;
- какие документы могут понадобиться;
- что происходит после согласования рапорта.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.