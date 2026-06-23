Как подать рапорт на возвращение после СОЧ в Армия+

Подать рапорт на возвращение после СОЧ в Армия+ можно до 20 сентября 2026 года.

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Военнослужащие, у которых СОЧ было зафиксировано до 12 июня 2026 года включительно, могут подать рапорт на возвращение к службе через приложение Армия+. Об этом напомнило Министерство обороны.

В ведомстве подчеркнули, что сделать это можно до 20 сентября 2026 года.

Программа дает возможность выбрать новую часть из перечня более 50 эффективных подразделений, вернуться в строй по понятной процедуре без батальонов резерва, получить сопровождение контакт-центра на всем пути и восстановить обеспечение.

В видео пошагово:

как подать рапорт в Армия+;

какие данные необходимо указать;

какие документы могут понадобиться;

что происходит после согласования рапорта.

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