Як подати рапорт на повернення після СЗЧ в Армія+

Подати рапорт на повернення після СЗЧ в Армія+ можна до 20 вересня 2026 року.

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Військові, у яких СЗЧ зафіксували до 12 червня 2026 року включно, можуть подати рапорт на повернення до служби через застосунок Армія+. Про це нагадало Міністерство оборони.

У відомстві підкреслити, що зробити це можна до 20 вересня 2026 року.

Програма дає можливість обрати нову частину з переліку понад 50 ефективних підрозділів, повернутися у стрій за зрозумілою процедурою без батальйонів резерву, отримати супровід контакт-центру на всьому шляху та відновити забезпечення.

У відео покроково:

як подати рапорт в Армія+

які дані потрібно вказати

які документи можуть знадобитися

що відбувається після погодження рапорту

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