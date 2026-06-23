У Чехії планують повну заборону телефонів у школах на уроках і перервах

Уряд Чехії подав законопроєкт, який передбачає заборону використання мобільних телефонів у школах, а обмеження можуть набути чинності з вересня 2027 року.

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Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що уряд подав законопроєкт про заборону використання мобільних телефонів у школах, починаючи з вересня 2027 року. Про це повідомляє Reuters.

За його словами, ініціатива є частиною ширших міжнародних зусиль, спрямованих на зменшення часу, який діти проводять перед екранами під час навчання.

Де саме діятиме заборона

Згідно з проєктом закону, обмеження стосуватимуться використання мобільних телефонів як під час уроків, так і на перервах.

Водночас передбачені окремі винятки. Зокрема, телефони можна буде використовувати з медичних причин або у випадках, коли їх застосування дозволене школами в освітніх цілях.

Умови та обмеження для шкіл

У законопроєкті зазначається, що навчальні заклади не зможуть дозволяти учням користуватися мобільними телефонами під час перерв, окрім випадків, прямо передбачених винятками.

Таким чином, уряд Чехії планує запровадити більш жорстке регулювання використання цифрових пристроїв у шкільному середовищі.

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