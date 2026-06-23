Ексміністра юстиції Південної Кореї засудили до 25 років в’язниці у справі щодо воєнного стану

Суд Сеула визнав колишнього міністра юстиції Пак Сон Дже винним у ключовій ролі в заколоті, пов’язаному зі спробою запровадження воєнного стану експрезидентом Юн Сок Йолем.

Фото: Yonhap

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Колишнього міністра юстиції Південної Кореї Пак Сон Дже засудили до 25 років позбавлення волі після того, як окружний суд визнав його винним у відіграванні ключової ролі в заколоті через його участь у спробі колишнього президента Юн Сок Йоля запровадити воєнний стан, пише UPI.

Центральний окружний суд Сеула призначив Паку суворе покарання, яке вимагала команда спеціального прокурора Чо Ин Сок. Суд негайно взяв Пака під варту, посилаючись на побоювання, що він може знищити докази.

Раніше команда Чо висунула Паку обвинувачення у відіграванні ключової ролі в заколоті та зловживанні владою через скликання наради високопосадовців міністерства після оголошення Юном воєнного стану 3 грудня 2024 року.

Суд визнав Пака винним за обома пунктами обвинувачення, погодившись з аргументами спеціального прокурора про те, що він скликав нараду для розгляду питання направлення прокурорів до органу, який підтримував воєнний стан, перевірки місткості пенітенціарних установ для можливого утримання політиків та інших осіб, яких планували заарештувати в межах дії воєнного стану, а також для наказу співробітникам міністерства, відповідальним за заборону виїзду з країни, з’явитися на роботу.

«Обвинувачений зрештою відмовився від свого обов’язку захищати Конституцію, повіривши в успіх заколоту, і натомість вирішив взяти в ньому участь», — зазначив суд.

Пак приєднався до інших членів уряду Юн Сок Йоля, яких уже засудили за ключову роль у заколоті, зокрема колишнього прем’єр-міністра Хан Док Су та колишнього міністра оборони Кім Йон Хьона.

У лютому самого Юн Сок Йоля засудили до довічного ув’язнення за керівництво заколотом через нетривале запровадження воєнного стану. Він оскаржив цей вирок.

Водночас суд відхилив додаткові обвинувачення проти Пака щодо порушення антикорупційного законодавства, вирішивши, що вони не входять до мандату розслідування спеціального прокурора.

Команда спеціального прокурора також висунула Паку обвинувачення у наданні неналежних вказівок підлеглим на прохання дружини експрезидента Кім Кон Хі у травні 2024 року щодо перевірки окремих деталей прокурорського розслідування звинувачень у корупції на її адресу.

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