У Польщі запустили оновлену Eurodac: біометрію тепер збирають у дітей від 6 років

Нова версія системи ЄС знизила віковий поріг для збору відбитків пальців і фото з 14 до 6 років та розширила обсяг даних.

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У Польщі почала роботу модернізована система Eurodac, яка використовується для збору та перевірки біометричних даних іноземців. Вона вже застосовується поліцією та прикордонною службою для посилення контролю за міграцією та протидії транскордонній злочинності.

Що являє собою оновлена система Eurodac

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ Польщі, сучасна система Eurodac стала новим поколінням європейської бази ідентифікації та реєстрації біометричних даних іноземців.

Вона охоплює осіб, які подають заяви про надання притулку, затримані під час незаконного перетину кордону ЄС або перебувають на території держав-членів без законних підстав. Запуск системи спрямований на посилення боротьби з нелегальною міграцією та транскордонною злочинністю.

Які дані збирає система

Eurodac здійснює збір і порівняння біометричних даних, зокрема відбитків пальців та зображень обличчя. Окрім цього, система фіксує алфавітно-цифрову інформацію, включаючи номери паспортів та дані про проїзні документи.

Для підвищення ефективності ідентифікації дані тепер збираються також у дітей від 6 років. У попередній версії системи вікове обмеження становило 14 років.

Як система впливає на міграційні процедури

За словами заступника міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаша Шиманського, оновлена Eurodac покращує обмін інформацією між країнами ЄС, підвищує точність ідентифікації та допомагає ефективніше контролювати перетин зовнішніх кордонів.

Система дозволяє швидше визначати, чи зверталася особа по міжнародний захист в іншій країні ЄС, а також встановлювати державу, відповідальну за розгляд відповідних процедур. Це, за його словами, сприяє пришвидшенню адміністративних рішень.

Додаткові можливості для безпеки

Eurodac також дає змогу відстежувати міграційні переміщення осіб у межах ЄС, у тому числі тих, хто не подавав заяву на притулок. Доступ до даних отримують уповноважені правоохоронні органи для використання в оперативній роботі.

Інформація з системи може допомагати у встановленні правопорушників, підозрюваних або жертв злочинів, а також осіб, які можуть становити загрозу громадській безпеці або бути пов’язаними з терористичною діяльністю чи іншими тяжкими злочинами.

Частина ширшої системи контролю кордонів ЄС

У МВС Польщі зазначають, що Eurodac є одним із елементів великомасштабних інформаційних систем Європейського Союзу, які посилюють захист кордонів.

Також у країні вже діє система Entry/Exit System (EES), яка з 12 жовтня фіксує біометричні дані громадян третіх країн під час в’їзду та виїзду з Шенгенської зони. За даними польської прикордонної служби, завдяки цій системі було запобігнуто в’їзду близько 11 тисяч іноземців.

Система працює на всіх пунктах пропуску Польщі та дозволяє точніше ідентифікувати мандрівників, знижуючи ризики шахрайства та використання підроблених документів.

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