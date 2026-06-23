В Польше запустили обновленную систему Eurodac: биометрические данные теперь собирают у детей от 6 лет

Новая версия системы ЕС снизила возрастной порог для сбора отпечатков пальцев и фотографий с 14 до 6 лет и расширила объем данных.

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В Польше начала работу модернизированная система Eurodac, которая используется для сбора и проверки биометрических данных иностранцев. Она уже применяется полицией и пограничной службой для усиления контроля за миграцией и противодействия трансграничной преступности.

Что представляет собой обновленная система Eurodac

Как сообщает Министерство внутренних дел Польши, современная система Eurodac стала новым поколением европейской базы идентификации и регистрации биометрических данных иностранцев.

Она охватывает лиц, подающих заявления о предоставлении убежища, задержанных при незаконном пересечении границы ЕС или находящихся на территории государств-членов без законных оснований. Запуск системы направлен на усиление борьбы с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью.

Какие данные собирает система

Eurodac осуществляет сбор и сравнение биометрических данных, в частности отпечатков пальцев и изображений лица. Кроме того, система фиксирует буквенно-цифровую информацию, включая номера паспортов и данные о проездных документах.

Для повышения эффективности идентификации данные теперь собираются также у детей от 6 лет. В предыдущей версии системы возрастное ограничение составляло 14 лет.

Как система влияет на миграционные процедуры

По словам заместителя министра внутренних дел и администрации Польши Томаша Шиманского, обновленная система Eurodac улучшает обмен информацией между странами ЕС, повышает точность идентификации и помогает более эффективно контролировать пересечение внешних границ.

Система позволяет быстрее определять, обращалось ли лицо за международной защитой в другой стране ЕС, а также устанавливать государство, ответственное за рассмотрение соответствующих процедур. Это, по его словам, способствует ускорению принятия административных решений.

Дополнительные возможности для обеспечения безопасности

Eurodac также позволяет отслеживать миграционные перемещения лиц в пределах ЕС, в том числе тех, кто не подавал заявление о предоставлении убежища. Доступ к данным получают уполномоченные правоохранительные органы для использования в оперативной работе.

Информация из системы может помогать в установлении правонарушителей, подозреваемых или жертв преступлений, а также лиц, которые могут представлять угрозу общественной безопасности или быть связанными с террористической деятельностью или другими тяжкими преступлениями.

Часть более широкой системы контроля границ ЕС

В МВД Польши отмечают, что Eurodac является одним из элементов крупномасштабных информационных систем Европейского Союза, которые усиливают защиту границ.

Кроме того, в стране уже действует система Entry/Exit System (EES), которая с 12 октября фиксирует биометрические данные граждан третьих стран при въезде и выезде из Шенгенской зоны. По данным польской пограничной службы, благодаря этой системе удалось предотвратить въезд около 11 тысяч иностранцев.

Система работает на всех пунктах пропуска Польши и позволяет более точно идентифицировать путешественников, снижая риски мошенничества и использования поддельных документов.

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