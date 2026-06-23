Экс-министра юстиции Южной Кореи приговорили к 25 годам тюрьмы по делу о военном положении

Суд Сеула признал бывшего министра юстиции Пак Сон Дже виновным в ключевой роли в мятеже, связанном с попыткой введения военного положения экс-президентом Юн Сок Елем.

Фото: Yonhap

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Бывший министр юстиции Южной Кореи Пак Сон Дже приговорен к 25 годам лишения свободы после того, как окружной суд признал его виновным в исполнении ключевой роли в мятеже из-за его участия в попытке бывшего президента Юн Сок Еля ввести военное положение, пишет UPI.

Центральный окружной суд Сеула назначил Паку суровое наказание, которого требовала команда специального прокурора Чо Ын Сока. Суд немедленно взял Пака под стражу, сославшись на опасения, что он может уничтожить доказательства.

Ранее команда Чо предъявила Паку обвинения в исполнении ключевой роли в мятеже и злоупотреблении властью из-за созыва совещания высокопоставленных чиновников министерства после объявления Юном военного положения 3 декабря 2024 года.

Суд признал Пака виновным по обоим пунктам обвинения, согласившись с аргументами специального прокурора о том, что он созвал совещание для рассмотрения вопроса о направлении прокуроров в орган, поддерживавший военное положение, проверки вместимости пенитенциарных учреждений для возможного содержания политиков и других лиц, которых планировали арестовать в рамках действия военного положения, а также для приказа сотрудникам министерства, ответственным за запрет выезда из страны, явиться на работу.

«Обвиняемый в конечном итоге отказался от своей обязанности защищать Конституцию, поверив в успех мятежа, и вместо этого решил принять в нем участие», — отметил суд.

Пак присоединился к другим членам правительства Юн Сок Еля, которые уже были осуждены за ключевую роль в мятеже, в частности к бывшему премьер-министру Хан Док Су и бывшему министру обороны Ким Ен Хену.

В феврале самого Юн Сок Еля приговорили к пожизненному заключению за руководство мятежом из-за кратковременного введения военного положения. Он обжаловал этот приговор.

В то же время суд отклонил дополнительные обвинения против Пака в нарушении антикоррупционного законодательства, решив, что они не входят в мандат расследования специального прокурора.

Команда специального прокурора также предъявила Паку обвинения в предоставлении ненадлежащих указаний подчиненным по просьбе супруги экс-президента Ким Кон Хи в мае 2024 года относительно проверки отдельных деталей прокурорского расследования обвинений в коррупции в ее адрес.

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