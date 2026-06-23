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В Чехии планируют полностью запретить использование мобильных телефонов в школах на уроках и во время перемен

19:51, 23 июня 2026
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Правительство Чехии внесло законопроект, предусматривающий запрет на использование мобильных телефонов в школах; ограничения могут вступить в силу с сентября 2027 года.
В Чехии планируют полностью запретить использование мобильных телефонов в школах на уроках и во время перемен
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство внесло законопроект о запрете использования мобильных телефонов в школах, начиная с сентября 2027 года. Об этом сообщает Reuters.

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По его словам, эта инициатива является частью более широких международных усилий, направленных на сокращение времени, которое дети проводят перед экранами во время учебы.

Где именно будет действовать запрет

Согласно проекту закона, ограничения коснутся использования мобильных телефонов как во время уроков, так и на переменах.

В то же время предусмотрены отдельные исключения. В частности, телефоны можно будет использовать по медицинским показаниям или в случаях, когда их применение разрешено школами в образовательных целях.

Условия и ограничения для школ

В законопроекте отмечается, что учебные заведения не смогут разрешать ученикам пользоваться мобильными телефонами во время перерывов, за исключением случаев, прямо предусмотренных исключениями.

Таким образом, правительство Чехии планирует ввести более жесткое регулирование использования цифровых устройств в школьной среде.

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