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Ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича викрито на незаконному привласненні понад 21 га у Києві

15:34, 23 червня 2026
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Слідство встановило, що майновий комплекс Республіканської клінічної лікарні та 21,36 га землі були виведені через штучну заборгованість і процедуру банкрутства.
Ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича викрито на незаконному привласненні понад 21 га у Києві
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СБУ, ДБР та Офіс Генпрокурора повідомили про викриття нових злочинних дій колишнього заступника секретаря РНБО України Володимира Сівковича, який, за даними слідства, переховується за кордоном.

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Як розповіли в СБУ, він причетний до заволодіння недобудованим комплексом Республіканської клінічної лікарні та земельною ділянкою площею 21,36 га у Києві. Орієнтовна вартість об’єкта становить близько 300 млн грн.

За даними слідства, протягом 2006-2021 років Сівкович та його спільники розробили схему заволодіння державною нерухомістю через створення штучної заборгованості у замовника будівництва лікарні. Після цього ці борги використовувалися для отримання контролю над майновим комплексом у межах процедури банкрутства.

До реалізації плану, як встановили правоохоронці, були залучені посадові особи державного підприємства та підконтрольна організація у Києві.

Підрядна компанія спочатку уклала договір із держпідприємством щодо коригування проєкту та завершення будівництва медичного комплексу на суму близько 30 млн грн.

Втім, за даними слідства, зобов’язання виконані не були, що призвело до формування заборгованості перед кредиторами державного підрядника.

Після цього фігуранти передали корпоративні права на проєктну організацію разом із правом вимоги штучного боргу афілійованому забудовнику.

Надалі майновий комплекс лікарні було фактично привласнено в рахунок погашення цієї заборгованості.

Слідство повідомило про підозру Володимиру Сівковичу та двом його бізнес-партнерам, які перебувають за кордоном.

Їм інкримінують:

  • ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, організованою групою);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило значні збитки).

Після проведення обшуків за місцями роботи та проживання учасників схеми підозру також отримав їхній спільник — юрист приватної компанії, яка брала участь у реалізації оборудки.

Фото: СБУ

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович, який зараз переховується у рф, координував інформаційні диверсії підозрюваного в державній зраді нардепа Нестора Шуфрича.

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