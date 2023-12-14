Суд продовжив арешт нардепа Нестора Шуфрича

Шуфрич перебуватиме під вартою до 9 лютого 2024 року.

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Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід підозрюваному у державній зраді нардепу Нестору Шуфричу ще майже на два місяці Про це інформує Суспільне.

Зазначається, що нардеп, якого підозрюють у держзраді, перебуватиме під вартою до 9 лютого 2024 року. Його захист вже готує апеляцію.

Раніше ми писали, Нестору Шуфричу оголосили про підозру у державній зраді.

Як повідомлялося, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента фсб, завдання якого - координація російської агентури в Україні.

Суд у Києві взяв під арешт нардепа Шуфрича без можливості внесення застави.

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