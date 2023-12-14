Суд продолжил арест нардепа Нестора Шуфрича

Шуфрич будет находиться под стражей до 9 февраля 2024 года.

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Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения подозреваемому в государственной измене нардепу Нестору Шуфричу еще почти на два месяца Об этом сообщает Суспильне.

Отмечается, что подозреваемый в госизмене нардеп будет находиться под стражей до 9 февраля 2024 года. Его защита уже готовит апелляцию.

Ранее мы писали, Нестору Шуфричу по материалам СБУ объявили о подозрении в государственной измене.

Как сообщалось, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента фсб, задача которого – координация российской агентуры в Украине.

Суд в Киеве взял под арест нардепа Шуфрича без возможности внесения залога.

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