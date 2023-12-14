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Как подчеркнули судьи Большой Палаты Верховного Суда в деле о законе о дополнительном вознаграждении военнослужащим, осуществляя законотворческую деятельность, Верховная Рада не выполняет властных управленческих функций как в целом, так и в отношении определенного лица, поэтому это не может быть предметом обжалования в суде.

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Около семи стран ЕС подчеркнули, что 50 миллиардов евро, выделенных Киеву, должны быть связаны с деньгами на другие европейские приоритеты, такие как борьба с миграцией, именно для того, чтобы избежать внутренней критики

Новый закон о судейской карьере: какие правила оценивания установили для судей-«пятилеток» в переходных положениях, документ

В случае систематической (трижды) неявки судьи на любой из этапов оценивания на соответствие занимаемой должности ВККС может рассмотреть вопрос о соответствии такого судьи в его отсутствие.

Верховный Суд высказался о порядке демонтажа правомерно установленных рекламных средств для восстановления благоустройства населенного пункта

Особенности демонтажа рекламных средств с целью восстановления благоустройства населенного пункта - позиция Верховного Суда.

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Юрисдикция по спорам, связанным с действиями/решениями ПАО «Укрэнерго» о предоставлении участнику рынка электрической энергии статуса «Дефолтный», - позиция ВС.

  1. В Украине

Суд продолжил арест нардепа Нестора Шуфрича

13:09, 14 декабря 2023
Шуфрич будет находиться под стражей до 9 февраля 2024 года.
Суд продолжил арест нардепа Нестора Шуфрича
Фото: Новини.LIVE
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Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения подозреваемому в государственной измене нардепу Нестору Шуфричу еще почти на два месяца Об этом сообщает Суспильне.

Отмечается, что подозреваемый в госизмене нардеп будет находиться под стражей до 9 февраля 2024 года. Его защита уже готовит апелляцию.

Ранее мы писалиНестору Шуфричу по материалам СБУ объявили о подозрении в государственной измене.

Как сообщалось, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента фсб, задача которого – координация российской агентуры в Украине.

Суд в Киеве взял под арест нардепа Шуфрича без возможности внесения залога.

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