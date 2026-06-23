Автор термина «стимпанк» подал в суд на Anthropic из-за пиратских книг для обучения ИИ

Известный американский писатель-фантаст Кевин Уэйн Джетер присоединился к иску против компании Anthropic.

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Писатель-фантаст и житель штата Оклахома Кевин Уэйн Джетер, который ввел в употребление термин «стимпанк», подал иск против компании Anthropic, утверждая, что она загружала пиратские произведения для обучения своих больших языковых моделей, пишет Oklahoman.

Джетер, автор международных бестселлеров и книг из списка The New York Times в жанрах научной фантастики и ужасов, присоединился к десяткам других писателей, которые утверждают, что большая языковая модель Claude от Anthropic была создана на основе оригинальных произведений людей, скопированных без разрешения и вознаграждения авторам.

«Anthropic обучает эти модели искусственного интеллекта, загружая в них огромные массивы текстов, включая бесчисленное количество защищенных авторским правом произведений общим объемом в миллиарды слов. В результате такого обучения модели искусственного интеллекта Anthropic предоставляют текстовые ответы на запросы пользователей способом, который должен быть похож на человеческое общение», — говорится в иске против Anthropic.

На протяжении своей карьеры Джетер написал три официальных романа-продолжения первого фильма «Бегущий по лезвию» (Blade Runner), а также несколько книг в расширенной вселенной Star Wars, две книги серии Star Trek: Deep Space Nine и 15 оригинальных романов. Он также принял участие в создании сборника рассказов SCP Redacted, основанного на популярной интернет-базе вымышленных аномальных явлений.

В заявлении, переданном через своего адвоката, писатель отметил, что авторы могли не знать о возможности отказаться от предыдущего коллективного мирового соглашения с Anthropic и отдельно «бороться за то, что им действительно принадлежит».

Предыдущее коллективное мировое соглашение по делу Bartz v. Anthropic предусматривало выплату авторам примерно по 3 тысячи долларов за каждое произведение. Вместо этого новый иск, к которому присоединился Джетер, требует от федерального суда Северного округа Калифорнии присудить истцам по 150 тысяч долларов за каждую работу.

«Стимпанк — это о человеческом увлечении безумными механизмами. Не будет никаких романов в жанре AI-punk; если перефразировать Джонни Тандерса, вы не можете обнять дата-центр», — сказал Джетер.

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