Апелляционная палата ВАКС сообщила о наличии ряда вакантных должностей
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сообщила о наличии ряда вакантных должностей.
Отмечается, что начинается отбор кандидатов на должности государственной службы категорий «Б» и «В».
- Открытые вакансии:
- начальник отдела обеспечения судебного процесса;
- судебный распорядитель отдела судебных распорядителей;
- главный специалист сектора коммуникаций и международного сотрудничества;
- главный специалист отдела управления государственным имуществом и организации закупок.
Все должности входят в состав Управления по организационному обеспечению Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.
Резюме необходимо направлять до 5 июля 2026 года (включительно) на электронный адрес: [email protected].
В теме письма обязательно укажите название должности, на которую претендуете.
«Кандидаты, отобранные по результатам рассмотрения резюме, будут приглашены на собеседование», — подчеркнули в АП ВАКС.
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