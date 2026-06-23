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Апелляционная палата ВАКС сообщила о наличии ряда вакантных должностей

20:09, 23 июня 2026
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Начинается отбор кандидатов на должности государственной службы категорий «Б» и «В».
Апелляционная палата ВАКС сообщила о наличии ряда вакантных должностей
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сообщила о наличии ряда вакантных должностей.

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Отмечается, что начинается отбор кандидатов на должности государственной службы категорий «Б» и «В».

  • Открытые вакансии:
  • начальник отдела обеспечения судебного процесса;
  • судебный распорядитель отдела судебных распорядителей;
  • главный специалист сектора коммуникаций и международного сотрудничества;
  • главный специалист отдела управления государственным имуществом и организации закупок.

Все должности входят в состав Управления по организационному обеспечению Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Резюме необходимо направлять до 5 июля 2026 года (включительно) на электронный адрес: [email protected].

В теме письма обязательно укажите название должности, на которую претендуете.

«Кандидаты, отобранные по результатам рассмотрения резюме, будут приглашены на собеседование», — подчеркнули в АП ВАКС.

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