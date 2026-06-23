Апелляционная палата ВАКС сообщила о наличии ряда вакантных должностей

Начинается отбор кандидатов на должности государственной службы категорий «Б» и «В».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сообщила о наличии ряда вакантных должностей.

Отмечается, что начинается отбор кандидатов на должности государственной службы категорий «Б» и «В».

Открытые вакансии:

начальник отдела обеспечения судебного процесса;

судебный распорядитель отдела судебных распорядителей;

главный специалист сектора коммуникаций и международного сотрудничества;

главный специалист отдела управления государственным имуществом и организации закупок.

Все должности входят в состав Управления по организационному обеспечению Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Резюме необходимо направлять до 5 июля 2026 года (включительно) на электронный адрес: [email protected].

В теме письма обязательно укажите название должности, на которую претендуете.

«Кандидаты, отобранные по результатам рассмотрения резюме, будут приглашены на собеседование», — подчеркнули в АП ВАКС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.