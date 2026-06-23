Покупка жилья по госпрограммам усложнилась из-за оценки недвижимости: Фонд госимущества просят вмешаться

Украинцы сталкиваются с трудностями при покупке жилья по государственным программам из-за проблем в сфере оценки недвижимости и работы Единой базы отчетов об оценке имущества.

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Нотариальная палата Украины обратилась к председателю Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Наталухе по поводу проблем, возникающих при оценке недвижимости в процессе реализации гражданами права на жильё, приобретаемое по государственным программам.

В своём обращении НПУ подчёркивает, что недостатки в сфере оценки имущества и функционирования Единой базы отчётов об оценке создают существенные препятствия для заключения и нотариального удостоверения договоров купли-продажи жилья, в частности по программам государственной поддержки.

В связи с этим Палата просит ФГИУ принять меры для урегулирования проблемных вопросов. В частности, предоставить официальные разъяснения оценщикам относительно недопустимости включения в отчёты об оценке имущества оговорок, которые фактически делают невозможным использование таких отчётов при заключении сделок с привлечением государственных средств.

Также НПУ предлагает провести анализ причин аномальных результатов, формируемых Единой базой отчётов об оценке имущества, и обеспечить её доработку. Отдельно поднимается вопрос доступности процедуры рецензирования отчётов об оценке, а также необходимости обнародования информации об оценщиках, имеющих право проводить оценку имущества для нужд государственных жилищных программ.

Среди других предложений — упрощение процедуры рецензирования отчётов, сокращение сроков их рассмотрения для государственных программ до пяти рабочих дней и внедрение понятного алгоритма действий для граждан, желающих самостоятельно инициировать рецензирование оценки.

В Нотариальной палате отмечают, что длительное время проводили разъяснительную работу среди нотариусов по вопросам применения законодательства в сфере оценки имущества и налогообложения, однако в настоящее время проблемы на рынке недвижимости и в работе Единой базы отчётов об оценке приобрели критический характер.

В связи с этим НПУ призвала Фонд государственного имущества к совместной работе над урегулированием существующих проблем, чтобы гарантировать гражданам возможность реализовывать свои жилищные права и беспрепятственно оформлять сделки в условиях военного положения.

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