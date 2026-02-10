Рада поддержала законопроект о модернизации теплоснабжения и обязательных тепловых пунктах

Верховная Рада сделала шаг к модернизации теплоснабжения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада поддержала развитие эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения, приняв в первом чтении проект Закона о поддержке развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения (№14067).

Документ направлен на модернизацию систем централизованного теплоснабжения и повышение качества услуг для потребителей.

Документ предусматривает модернизацию устаревших систем теплоснабжения и внедрение индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в зданиях, подключенных к централизованным сетям.

Документ разработан во исполнение Плана Ukraine Facility и в рамках евроинтеграционных обязательств Украины по адаптации законодательства к стандартам ЕС.

Ожидается, что принятие законопроекта создаст условия для повышения энергоэффективности, уменьшения потерь тепла, улучшения качества услуг и привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения.

Главный по подготовке акта — Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.