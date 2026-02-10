  1. Законодательство

Рада поддержала законопроект о модернизации теплоснабжения и обязательных тепловых пунктах

12:56, 10 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховная Рада сделала шаг к модернизации теплоснабжения.
Рада поддержала законопроект о модернизации теплоснабжения и обязательных тепловых пунктах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада поддержала развитие эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения, приняв в первом чтении проект Закона о поддержке развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения (№14067).

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ направлен на модернизацию систем централизованного теплоснабжения и повышение качества услуг для потребителей.

Документ предусматривает модернизацию устаревших систем теплоснабжения и внедрение индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в зданиях, подключенных к централизованным сетям.

Документ разработан во исполнение Плана Ukraine Facility и в рамках евроинтеграционных обязательств Украины по адаптации законодательства к стандартам ЕС.

Ожидается, что принятие законопроекта создаст условия для повышения энергоэффективности, уменьшения потерь тепла, улучшения качества услуг и привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения.

Главный по подготовке акта — Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховная Рада Украины законопроект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Создание спецкомиссии и усиленный контроль над управителями: для АРМА прописали новые правила

Кабинет Министров внедряет прозрачное коллегиальное управление сложными активами.

Гражданам и бизнесу разрешат ввозить генераторы без пошлин и НДС: что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает расширение перечня генераторов, которые на период действия военного положения, но не дольше 1 января 2029 года, будут освобождены от ввозной пошлины.

Правительство предлагает депутатам интегрировать судебно-психиатрическую экспертизу в КУоАП

Законопроект направлен на устранение законодательного пробела, выявленного Европейским судом по правам человека в деле «Заиченко против Украины».

Между законом и сердцем: почему Верховный Суд отказал матери в лишении отца прав

Суд сделал акцент на приоритете интересов ребенка и необходимости комплексной оценки доказательств.

Декриминализация дисциплинарных нарушений в местах несвободы: опубликован правительственный законопроект

Опубликованный законопроект предусматривает декриминализацию дисциплинарных нарушений осужденных и пересмотр порядка применения изоляционных мер в местах лишения свободы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]