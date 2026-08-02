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Штраф 510 гривен за одну ошибку на перекрестке: что нужно знать водителям

11:13, 2 августа 2026
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Правила дорожного движения запрещают выезжать на перекресток во время пробки даже на зеленый сигнал светофора, а за нарушение предусмотрен штраф.
Штраф 510 гривен за одну ошибку на перекрестке: что нужно знать водителям
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Зеленый сигнал светофора не всегда означает, что водитель может продолжить движение. В некоторых случаях выезд на перекресток запрещен, а нарушение этого требования грозит штрафом.

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Пункт 16.4 Правил дорожного движения запрещает выезжать на любой перекресток, если впереди образовался затор. То есть даже если светофор показывает зеленый сигнал, водитель должен оценить дорожную ситуацию. Если из-за затора автомобиль не сможет покинуть перекресток, начинать движение запрещено.

Если водитель выедет на перекресток, когда впереди нет места для дальнейшего движения, после смены сигнала светофора его автомобиль может остаться на перекрестке и препятствовать движению транспорта, который получил зеленый сигнал. Из-за этого на перекрестках возникают заторы, а иногда движение блокируется сразу в нескольких направлениях.

Именно поэтому перед выездом водитель должен убедиться, что сможет беспрепятственно завершить проезд перекрестка.

Нарушение правил проезда перекрестков влечет за собой административную ответственность. Согласно части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 510 гривен.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, в каких случаях водителям разрешено подавать звуковой сигнал.

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ПДД Украина штраф / штрафы автомобиль

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