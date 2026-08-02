Во время воздушной тревоги важно иметь заранее подготовленный рюкзак с документами, лекарствами, водой и другими необходимыми вещами для укрытия.

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В начале полномасштабного вторжения многие украинцы спускались в укрытия с большими рюкзаками. Люди брали несколько литров воды, запасы еды на несколько дней, одеяла, сменную одежду, десятки мелочей «на всякий случай». Это было вполне объяснимо: никто не знал, сколько продлятся обстрелы и когда можно будет вернуться домой.

На пятый год войны ситуация изменилась. Большинство воздушных тревог продолжаются от нескольких десятков минут до нескольких часов, поэтому главное правило сегодня — не брать как можно больше вещей, а взять только то, что действительно понадобится и не будет мешать быстро добраться до укрытия.

Специалисты советуют подготовить небольшой рюкзак или сумку, которые будут постоянно находиться у выхода из квартиры. Они должны быть легкими, чтобы их можно было взять за несколько секунд.

Что стоит положить в такой рюкзак:

документы или их копии в водонепроницаемом пакете (паспорт, идентификационный код, свидетельства о рождении детей);

пауэрбанк и зарядный кабель для телефона;

полностью заряженный мобильный телефон;

небольшую бутылку питьевой воды (0,5–1 литр);

легкий перекус, который долго хранится (батончик, печенье, орехи, сухофрукты);

необходимые лекарства, которые человек принимает постоянно;

минимальный набор для детей или домашних животных, если они есть;

фонарик с запасными батарейками или аккумуляторный;

влажные салфетки, бумажные платки, антисептик;

небольшую сумму наличных и банковские карты;

запасной комплект ключей.

Что уже не стоит носить с собой

Опыт последних лет показал, что нет необходимости каждый раз брать несколько одеял (достаточно одного), большой запас продуктов, кастрюли, посуду, тяжелые бутылки воды или сменную одежду на несколько дней. Такие вещи лишь замедляют эвакуацию и создают неудобства в укрытии.

Раз в несколько месяцев стоит пересматривать содержимое своего тревожного чемоданчика: заряжать пауэрбанк, заменять просроченные лекарства, проверять срок годности продуктов и убеждаться, что документы и зарядные кабели остаются на месте.

Во время воздушной тревоги не стоит тратить драгоценные минуты на поиски «идеального набора». Если рюкзак уже собран, а телефон заряжен, лучшее решение — как можно быстрее пройти в ближайшее укрытие. Именно скорость реакции гораздо важнее количества вещей, которые человек берет с собой.

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