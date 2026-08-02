Спорт в жару: когда можно тренироваться летом, а когда это опасно

Летняя жара не является основанием отказываться от физической активности, однако тренировки в этот период нуждаются в особой осторожности, правильном выборе времени и места.

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Летняя жара не является основанием полностью отказываться от физической активности. Вместе с тем высокие температуры значительно увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и повышают риск перегрева, теплового истощения и теплового удара. Именно поэтому летом важно правильно выбирать время, место и интенсивность тренировок.

Можно ли заниматься спортом в жару

Да, но при соблюдении определенных правил.

Во время физических нагрузок организм вырабатывает больше тепла, а в жаркую погоду ему значительно сложнее охлаждаться. Из-за этого повышается температура тела, учащается сердцебиение, увеличивается потеря жидкости и электролитов с потом.

Особенно осторожными следует быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, сахарным диабетом, ожирением, бронхиальной астмой, а также пожилым людям, детям и тем, кто только начинает заниматься спортом.

Когда лучше тренироваться

Наиболее безопасным временем для занятий на открытом воздухе считаются:

утро — примерно до 9:00–10:00;

вечер — после 18:00–19:00, когда температура воздуха начинает снижаться.

Наиболее опасным периодом является время с 11:00 до 16:00, когда солнечное излучение наиболее интенсивно, а риск перегрева организма — максимален.

Где лучше заниматься спортом

В жаркие дни следует выбирать места, где организму легче поддерживать нормальную температуру.

Лучше всего подойдут:

спортивные залы с кондиционированием;

бассейны;

парки и лесопарковые зоны с густой тенью;

стадионы или площадки, где есть навесы либо естественное затенение.

Нежелательно тренироваться:

на открытом асфальте;

на бетонных площадках;

под прямыми солнечными лучами;

в помещениях без вентиляции и кондиционирования.

Как тренироваться безопасно

В жару рекомендуется снизить интенсивность физических нагрузок. Если обычно тренировка длится час, во время сильной жары целесообразно сократить ее продолжительность или делать больше перерывов.

Также рекомендуется:

пить воду до, во время и после тренировки;

не ждать появления сильной жажды; носить легкую светлую одежду из тканей, хорошо отводящих влагу;



использовать головной убор во время занятий на открытом воздухе;

наносить солнцезащитный крем с SPF не менее 30.

Если тренировка длится более часа или сопровождается значительным потоотделением, может возникнуть необходимость восполнить не только жидкость, но и электролиты.

Какие симптомы свидетельствуют о перегреве

Тренировку необходимо немедленно прекратить при появлении следующих симптомов:

сильная слабость;

головокружение;

головная боль;

тошнота или рвота;

учащенное сердцебиение;

судороги;

нарушение координации;

спутанность сознания.

При подозрении на тепловой удар необходимо как можно быстрее перейти в прохладное место, охладить тело, пить воду небольшими глотками (если человек находится в сознании) и вызвать экстренную медицинскую помощь.

Кому лучше отложить тренировки

От физических нагрузок в жару следует временно воздержаться людям, которые:

имеют повышенную температуру тела или острое заболевание;

плохо чувствуют себя из-за жары;

недавно перенесли тепловое истощение;

имеют декомпенсированные заболевания сердца или сосудов;

получили рекомендацию врача ограничить физические нагрузки.

Таким образом, заниматься спортом летом можно, однако только с учетом погодных условий. Безопаснее тренироваться утром или вечером, избегать открытого солнца, поддерживать водный баланс и при необходимости снижать интенсивность нагрузок. Если температура воздуха слишком высокая или самочувствие ухудшается, тренировку лучше перенести или провести в помещении с кондиционированием. Это поможет снизить риск перегрева и сохранить пользу от физической активности.

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