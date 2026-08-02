Спорт в жару: когда можно тренироваться летом, а когда это опасно
Летняя жара не является основанием полностью отказываться от физической активности. Вместе с тем высокие температуры значительно увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и повышают риск перегрева, теплового истощения и теплового удара. Именно поэтому летом важно правильно выбирать время, место и интенсивность тренировок.
Можно ли заниматься спортом в жару
Да, но при соблюдении определенных правил.
Во время физических нагрузок организм вырабатывает больше тепла, а в жаркую погоду ему значительно сложнее охлаждаться. Из-за этого повышается температура тела, учащается сердцебиение, увеличивается потеря жидкости и электролитов с потом.
Особенно осторожными следует быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, сахарным диабетом, ожирением, бронхиальной астмой, а также пожилым людям, детям и тем, кто только начинает заниматься спортом.
Когда лучше тренироваться
Наиболее безопасным временем для занятий на открытом воздухе считаются:
утро — примерно до 9:00–10:00;
вечер — после 18:00–19:00, когда температура воздуха начинает снижаться.
Наиболее опасным периодом является время с 11:00 до 16:00, когда солнечное излучение наиболее интенсивно, а риск перегрева организма — максимален.
Где лучше заниматься спортом
В жаркие дни следует выбирать места, где организму легче поддерживать нормальную температуру.
Лучше всего подойдут:
- спортивные залы с кондиционированием;
- бассейны;
- парки и лесопарковые зоны с густой тенью;
- стадионы или площадки, где есть навесы либо естественное затенение.
Нежелательно тренироваться:
- на открытом асфальте;
- на бетонных площадках;
- под прямыми солнечными лучами;
- в помещениях без вентиляции и кондиционирования.
Как тренироваться безопасно
В жару рекомендуется снизить интенсивность физических нагрузок. Если обычно тренировка длится час, во время сильной жары целесообразно сократить ее продолжительность или делать больше перерывов.
Также рекомендуется:
- пить воду до, во время и после тренировки;
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не ждать появления сильной жажды;носить легкую светлую одежду из тканей, хорошо отводящих влагу;
- использовать головной убор во время занятий на открытом воздухе;
- наносить солнцезащитный крем с SPF не менее 30.
Если тренировка длится более часа или сопровождается значительным потоотделением, может возникнуть необходимость восполнить не только жидкость, но и электролиты.
Какие симптомы свидетельствуют о перегреве
Тренировку необходимо немедленно прекратить при появлении следующих симптомов:
- сильная слабость;
- головокружение;
- головная боль;
- тошнота или рвота;
- учащенное сердцебиение;
- судороги;
- нарушение координации;
- спутанность сознания.
При подозрении на тепловой удар необходимо как можно быстрее перейти в прохладное место, охладить тело, пить воду небольшими глотками (если человек находится в сознании) и вызвать экстренную медицинскую помощь.
Кому лучше отложить тренировки
От физических нагрузок в жару следует временно воздержаться людям, которые:
- имеют повышенную температуру тела или острое заболевание;
- плохо чувствуют себя из-за жары;
- недавно перенесли тепловое истощение;
- имеют декомпенсированные заболевания сердца или сосудов;
- получили рекомендацию врача ограничить физические нагрузки.
Таким образом, заниматься спортом летом можно, однако только с учетом погодных условий. Безопаснее тренироваться утром или вечером, избегать открытого солнца, поддерживать водный баланс и при необходимости снижать интенсивность нагрузок. Если температура воздуха слишком высокая или самочувствие ухудшается, тренировку лучше перенести или провести в помещении с кондиционированием. Это поможет снизить риск перегрева и сохранить пользу от физической активности.
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