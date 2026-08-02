За запуск квадрокоптера штраф до 6 800 грн: где нельзя запускать дроны и какие новые наказания предлагают

В Украине для гражданских пользователей действуют строгие ограничения на использование квадрокоптеров.

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Квадрокоптеры давно стали привычным инструментом для фото- и видеосъемки, мониторинга строительства, сельскохозяйственных работ и других гражданских нужд. Однако по состоянию на 2026 год воздушное пространство Украины для гражданских пользователей остается закрытым в связи с военным положением и введенными ограничениями на использование воздушного пространства.

Поэтому общее правило таково:

запуск гражданских квадрокоптеров без соответствующего разрешения не допускается;

полеты возможны только в случаях и порядке, определенных уполномоченными государственными органами.

Такие ограничения связаны с обеспечением обороны государства, работой сил противовоздушной обороны и необходимостью предотвращения угроз национальной безопасности.

Где можно запускать дрон законно

Полеты беспилотных воздушных судов могут осуществляться только при наличии соответствующего разрешения и с соблюдением порядка, установленного уполномоченными государственными органами.

Во время действия военного положения использование беспилотников допускается только в случаях, согласованных в соответствии с порядком, определенным Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины и другими компетентными органами.

На практике разрешения могут получать отдельные предприятия, учреждения или организации, если использование БПЛА необходимо для выполнения работ или задач, разрешенных компетентными государственными органами.

При этом даже наличие разрешения не означает возможность осуществлять полеты где угодно. Маршрут, высота, время и место полета определяются индивидуально в соответствии с выданным разрешением.

Можно ли запускать квадрокоптер во дворе или над частной территорией

Нет. Сам по себе факт запуска квадрокоптера над собственным земельным участком или двором не освобождает от требований законодательства относительно использования воздушного пространства.

После взлета беспилотное воздушное судно осуществляет использование воздушного пространства Украины, а потому на него распространяются установленные во время военного положения ограничения независимо от места запуска.

Если устройство является беспилотным воздушным судном и фактически осуществляет полет в воздушном пространстве, к нему применяются соответствующие правила независимо от того, используется ли оно для работы, фото- или видеосъемки либо развлечений.

Если же устройство используется исключительно в закрытом помещении и не осуществляет использование воздушного пространства Украины, указанные ограничения не применяются.

Какая ответственность грозит

В настоящее время Кодекс Украины об административных правонарушениях не содержит отдельной статьи, которая прямо устанавливала бы административную ответственность именно за самовольный запуск гражданского квадрокоптера во время военного положения.

Вместе с тем в зависимости от конкретных обстоятельств лицо может быть привлечено к административной или уголовной ответственности, если его действия нарушают требования законодательства об использовании воздушного пространства либо содержат состав соответствующего правонарушения.

Если использование беспилотника повлекло либо могло повлечь иные общественно опасные последствия или содержит признаки уголовного правонарушения, ответственность может наступать в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

Могут ли изъять квадрокоптер

Да. В случае выявления незаконного использования беспилотника правоохранительные органы могут временно изъять его в случаях и порядке, предусмотренных процессуальным законодательством, в частности как вещественное доказательство либо предмет правонарушения.

Вопрос о дальнейшей судьбе беспилотника, в том числе его конфискации, решается только в случаях, предусмотренных законом, и по результатам рассмотрения дела компетентным органом либо судом.

Как могут измениться правила ответственности

Законопроект № 8186 предусматривает введение отдельной административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства при эксплуатации беспилотных воздушных судов.

В частности, предлагается установить ответственность за:

нарушение порядка и правил использования воздушного пространства Украины при эксплуатации беспилотного воздушного судна;

внесение изменений в конструкцию беспилотного воздушного судна либо оборудования дистанционного управления с целью сокрытия информации о местонахождении или перемещении беспилотника во время полета;

создание радиопомех или иных помех полетам беспилотных воздушных судов, используемых правоохранительными органами для обеспечения общественного порядка, общественной безопасности,

противодействия правонарушениям и защиты прав и свобод человека.

За такие нарушения предлагается установить штраф от 60 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 020 до 6 800 грн), а за повторное в течение года совершение правонарушения — от 400 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 6 800 до 8 500 грн) с возможностью конфискации беспилотного воздушного судна и (или) составляющих беспилотной авиационной системы.

Также законопроектом предлагается определить, что дела о таких административных правонарушениях будут рассматривать районные, районные в городах, городские и горрайонные суды, а также уполномоченные органы Национальной полиции Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Таким образом, в 2026 году владение квадрокоптером в Украине не запрещено. Вместе с тем использование беспилотного воздушного судна во время действия военного положения допускается только в случаях и порядке, определенных уполномоченными государственными органами. Самовольный запуск гражданского дрона без соответствующего разрешения может повлечь наступление юридической ответственности в зависимости от обстоятельств конкретного дела.

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