За запуск квадрокоптера — штраф до 6 800 грн: де не можна запускати дрони та які нові покарання пропонують

В Україні для цивільних користувачів діють суворі обмеження на використання квадрокоптерів.

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Квадрокоптери давно стали звичним інструментом для фото- і відеозйомки, моніторингу будівництва, аграрних робіт та інших цивільних потреб. Але станом на 2026 рік повітряний простір України для цивільних користувачів залишається закритим у зв’язку з воєнним станом та запровадженими обмеженнями на використання повітряного простору.

Тому загальне правило є таким:

запуск цивільних квадрокоптерів без відповідного дозволу не допускається;

польоти можливі лише у випадках та в порядку, визначених уповноваженими державними органами.

Такі обмеження пов’язані із забезпеченням оборони держави, роботою сил протиповітряної оборони та необхідністю недопущення загроз національній безпеці.

Де можна запускати дрон законно

Польоти безпілотних повітряних суден можуть здійснюватися лише за наявності відповідного дозволу та з дотриманням порядку, встановленого уповноваженими державними органами.

Під час дії воєнного стану використання безпілотників допускається лише у випадках, погоджених відповідно до порядку, визначеного Генеральним штабом Збройних Сил України та іншими компетентними органами.

На практиці дозволи можуть отримувати окремі підприємства, установи чи організації, якщо використання БПЛА необхідне для виконання робіт або завдань, дозволених компетентними державними органами.

При цьому навіть наявність дозволу не означає можливість здійснювати польоти будь-де. Маршрут, висота, час та місце польоту визначаються індивідуально відповідно до наданого дозволу.

Чи можна запускати квадрокоптер у дворі або над приватною територією

Ні. Сам по собі факт запуску квадрокоптера над власною земельною ділянкою або подвір’ям не звільняє від вимог законодавства щодо використання повітряного простору.

Після зльоту безпілотне повітряне судно здійснює використання повітряного простору України, а тому на нього поширюються встановлені під час воєнного стану обмеження незалежно від місця запуску.

Якщо пристрій є безпілотним повітряним судном і фактично здійснює політ у повітряному просторі, до нього застосовуються відповідні правила незалежно від того, чи використовується він для роботи, фото- чи відеозйомки або розваг.

Якщо ж пристрій використовується виключно у закритому приміщенні та не здійснює використання повітряного простору України, зазначені обмеження не застосовуються.

Яка відповідальність загрожує

Наразі Кодекс України про адміністративні правопорушення не містить окремої статті, яка прямо встановлювала б адміністративну відповідальність саме за самовільний запуск цивільного квадрокоптера під час воєнного стану.

Водночас залежно від конкретних обставин особу можуть притягнути до адміністративної або кримінальної відповідальності, якщо її дії порушують вимоги законодавства щодо використання повітряного простору або містять склад відповідного правопорушення.

Якщо використання безпілотника спричинило або могло спричинити інші суспільно небезпечні наслідки чи містить ознаки кримінального правопорушення, відповідальність може наставати відповідно до Кримінального кодексу України.

Чи можуть вилучити квадрокоптер

Так. У разі виявлення незаконного використання безпілотника правоохоронні органи можуть тимчасово вилучити його у випадках і порядку, передбачених процесуальним законодавством, зокрема як речовий доказ або предмет правопорушення.

Питання про подальшу долю безпілотника, у тому числі його конфіскацію, вирішується лише у випадках, передбачених законом, та за результатами розгляду справи компетентним органом або судом.

Як можуть змінитися правила відповідальності

Законопроєкт № 8186 передбачає запровадження окремої адміністративної відповідальності за порушення правил використання повітряного простору під час експлуатації безпілотних повітряних суден.

Зокрема, пропонується встановити відповідальність за:

порушення порядку та правил використання повітряного простору України під час експлуатації безпілотного повітряного судна;

внесення змін до конструкції безпілотного повітряного судна або обладнання дистанційного керування з метою приховування інформації про місцезнаходження чи переміщення безпілотника під час польоту;

створення радіоперешкод або інших перешкод польотам безпілотних повітряних суден, які використовуються правоохоронними органами для забезпечення громадського порядку, громадської безпеки, протидії правопорушенням та охорони прав і свобод людини.

За такі порушення пропонується встановити штраф від 60 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 020 до 6 800 грн), а за повторне протягом року вчинення правопорушення — від 400 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 6 800 до 8 500 грн) із можливістю конфіскації безпілотного повітряного судна та (або) складових безпілотної авіаційної системи.

Також законопроєктом пропонується визначити, що справи про такі адміністративні правопорушення розглядатимуть районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди, а також уповноважені органи Національної поліції України та Державної прикордонної служби України.

Таким чином, у 2026 році володіння квадрокоптером в Україні не заборонене. Водночас використання безпілотного повітряного судна під час дії воєнного стану допускається лише у випадках і порядку, визначених уповноваженими державними органами. Самовільний запуск цивільного дрона без відповідного дозволу може спричинити настання юридичної відповідальності залежно від обставин конкретної справи.

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