Спека до +38° накриє Україну: синоптики дали прогноз погоди на 3 серпня

В Україні 3 серпня очікується спека до +38°, а в західних і північних областях місцями прогнозують короткочасні дощі та грози.

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У понеділок, 3 серпня, в Україні утримається спекотна погода. У більшості регіонів повітря прогріється до +30...+34°, а в окремих районах півдня та південного заходу стовпчики термометрів піднімуться до +35...+38°. Про це повідомив Український гідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, по країні очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається, однак удень у більшості західних і північних областей місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

У нічні години температура повітря становитиме +15...+20°, удень — +30...+34°. У більшості південних і південно-західних областей місцями прогнозують сильну спеку до +35...+38°.

У Києві та Київській області 3 серпня також очікується мінлива хмарність. Вночі буде без опадів, а вдень місцями можливі короткочасний дощ і гроза. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура в області вночі становитиме +15...+20°, удень — +30...+34°. У столиці вночі прогнозують +18...+20°, вдень — +32...+34°.

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