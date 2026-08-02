Жара до +38° накроет Украину: синоптики дали прогноз погоды на 3 августа

В Украине 3 августа ожидается жара до +38, а в западных и северных областях местами прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

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В понедельник, 3 августа, в Украине сохранится жаркая погода. В большинстве регионов воздух прогреется до +30...+34°, а в отдельных районах юга и юго-запада столбики термометров поднимутся до +35...+38°. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, по стране ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится, однако днем в большинстве западных и северных областей местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет переменных направлений, 3–8 м/с.

В ночные часы температура воздуха составит +15...+20°, днем — +30...+34°. В большинстве южных и юго-западных областей местами прогнозируется сильная жара до +35...+38°.

В Киеве и Киевской области 3 августа также ожидается переменная облачность. Ночью будет без осадков, а днем местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

Температура по области ночью составит +15...+20°, днем — +30...+34°. В столице ночью прогнозируется +18...+20°, днем — +32...+34°.

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