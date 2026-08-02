Президент Вірменії повторно призначив Нікола Пашиняна прем'єр-міністром країни

Призначення відбулося після формальної відставки уряду, передбаченої Конституцією.

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Президент Вірменії Ваагн Хачатурян 2 серпня підписав указ про призначення Нікола Пашиняна прем’єр-міністром країни. Відповідний документ оприлюднено після завершення передбачених Конституцією процедур.

Напередодні правляча партія «Громадянський договір», яка має парламентську більшість у Національних зборах, офіційно висунула кандидатуру Пашиняна на посаду глави уряду та передала президентові необхідні документи для його призначення.

Раніше Нікол Пашинян повідомив, що подав президентові заяву про відставку Кабінету міністрів. Після її прийняття розпочалася процедура формування нового уряду. Відставка мала формальний характер і була необхідною відповідно до вимог Конституції Вірменії.

Згідно із законодавством країни, у день початку роботи новообраного парламенту прем’єр-міністр і весь склад уряду автоматично складають свої повноваження. Після перемоги партії «Громадянський договір» на парламентських виборах 7 червня та здобуття більшості мандатів у Національних зборах повторне призначення Нікола Пашиняна на посаду прем’єр-міністра було прогнозованим.

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