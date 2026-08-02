Уряд Вірменії на чолі з Пашиняном подав у відставку

Після початку роботи парламенту нового скликання уряд Вірменії подав у відставку відповідно до вимог Конституції.

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Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян подав у відставку разом із урядом у зв’язку з початком роботи першої сесії новообраних Національних зборів. Про це повідомив сам Пашинян.

Він оголосив про початок роботи Національних зборів Вірменії IX скликання та зазначив, що відповідно до Конституції країни це означає відставку уряду.

За словами Пашиняна, він підпише відповідну заяву та передасть її президентові.

Відповідно до встановленої процедури, після прийняття відставки уряду глава держави має призначити нового прем’єр-міністра, кандидатуру якого висуне парламентська більшість. Очікується, що це відбудеться найближчим часом.

Оскільки партія чинного прем’єра «Громадянський договір» перемогла на парламентських виборах 7 червня та забезпечила собі більшість у Національних зборах, Нікол Пашинян, ймовірно, знову очолить уряд.

Нагадаємо, на парламентських виборах 7 червня партія «Громадянський договір» здобула понад 49,7% голосів виборців. Згідно із законодавством Вірменії, після проведення виборів чинний Кабінет міністрів складає свої повноваження.

До формування нового уряду члени нинішнього Кабінету продовжуватимуть виконувати свої обов’язки. Після початку роботи нового уряду президент Вірменії відповідно до Конституції має невідкладно призначити нового прем’єр-міністра, кандидатуру якого запропонує парламентська більшість.

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