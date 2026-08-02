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Правительство Армении во главе с Пашиняном подало в отставку

14:13, 2 августа 2026
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После начала работы парламента нового созыва правительство Армении подало в отставку в соответствии с требованиями Конституции.
Правительство Армении во главе с Пашиняном подало в отставку
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку вместе с правительством в связи с началом работы первой сессии новоизбранного Национального собрания. Об этом сообщил сам Пашинян.

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Он объявил о начале работы Национального собрания Армении IX созыва и отметил, что в соответствии с Конституцией страны это означает отставку правительства.

По словам Пашиняна, он подпишет соответствующее заявление и передаст его президенту.

Согласно установленной процедуре, после принятия отставки правительства глава государства должен назначить нового премьер-министра, кандидатуру которого выдвинет парламентское большинство. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

Поскольку партия действующего премьер-министра «Гражданский договор» победила на парламентских выборах 7 июня и обеспечила себе большинство в Национальном собрании, Никол Пашинян, вероятнее всего, вновь возглавит правительство.

Напомним, на парламентских выборах 7 июня партия «Гражданский договор» получила более 49,7% голосов избирателей. Согласно законодательству Армении, после проведения выборов действующий Кабинет министров слагает свои полномочия.

До формирования нового правительства члены нынешнего Кабинета продолжат исполнять свои обязанности. После начала работы нового правительства президент Армении в соответствии с Конституцией должен незамедлительно назначить нового премьер-министра, кандидатуру которого предложит парламентское большинство.

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Армения

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