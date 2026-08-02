Спорт у спеку: коли можна тренуватися влітку, а коли це небезпечно
Літня спека не є підставою повністю відмовлятися від фізичної активності. Водночас високі температури значно збільшують навантаження на серцево-судинну систему та підвищують ризик перегріву, теплового виснаження і теплового удару. Саме тому влітку важливо правильно обирати час, місце та інтенсивність тренувань.
Чи можна займатися спортом у спеку
Так, але за умови дотримання певних правил.
Під час фізичного навантаження організм виробляє більше тепла, а в спекотну погоду йому значно складніше охолоджуватися. Через це підвищується температура тіла, частішає серцебиття, збільшується втрата рідини та електролітів із потом.
Особливо обережними слід бути людям із серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією, цукровим діабетом, ожирінням, бронхіальною астмою, а також людям похилого віку, дітям і тим, хто лише починає займатися спортом.
Коли краще тренуватися
Найбезпечнішим часом для занять на відкритому повітрі вважаються:
- ранок — приблизно до 9:00–10:00;
- вечір — після 18:00–19:00, коли температура повітря починає знижуватися.
Найнебезпечнішим періодом є час із 11:00 до 16:00, коли сонячне випромінювання найінтенсивніше, а ризик перегріву організму — найвищий.
Де краще займатися спортом
У спекотні дні варто обирати місця, де організму легше підтримувати нормальну температуру.
Найкраще підійдуть:
- спортивні зали з кондиціонуванням;
- басейни;
- парки та лісопаркові зони із густою тінню;
- стадіони або майданчики, де є навіси чи природне затінення.
Небажано тренуватися:
- на відкритому асфальті;
- на бетонних майданчиках;
- під прямими сонячними променями;
- у приміщеннях без вентиляції та кондиціонування.
Як тренуватися безпечно
У спеку варто зменшити інтенсивність фізичних навантажень. Якщо зазвичай тренування триває годину, під час сильної спеки доцільно скоротити його тривалість або робити більше перерв.
Також рекомендується:
- пити воду до, під час і після тренування;
- не чекати появи сильної спраги;
- одягати легкий світлий одяг із тканин, що добре відводять вологу;
- використовувати головний убір під час занять на відкритому повітрі;
- застосовувати сонцезахисний крем із SPF не менше 30.
Якщо тренування триває понад годину або супроводжується значним потовиділенням, може виникнути потреба у відновленні не лише рідини, а й електролітів.
Які симптоми свідчать про перегрів
Тренування необхідно негайно припинити при появі таких симптомів:
- сильна слабкість;
- запаморочення;
- головний біль;
- нудота або блювання;
- прискорене серцебиття;
- судоми;
- порушення координації;
- сплутаність свідомості.
У разі підозри на тепловий удар необхідно якнайшвидше перейти у прохолодне місце, охолодити тіло, пити воду невеликими ковтками (якщо людина при свідомості) та викликати екстрену медичну допомогу.
Кому краще відкласти тренування
Від фізичних навантажень у спеку варто тимчасово утриматися людям, які:
- мають температуру тіла або гостре захворювання;
- погано почуваються через спеку;
- нещодавно перенесли теплове виснаження;
- мають декомпенсовані захворювання серця чи судин;
- отримали рекомендацію лікаря обмежити фізичні навантаження.
Отже, займатися спортом влітку можна, однак лише з урахуванням погодних умов. Безпечніше тренуватися вранці або ввечері, уникати відкритого сонця, підтримувати водний баланс і за потреби зменшувати інтенсивність навантажень. Якщо температура повітря є надто високою або самопочуття погіршується, тренування краще перенести або провести у приміщенні з кондиціонуванням. Це допоможе знизити ризик перегріву та зберегти користь від фізичної активності.
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