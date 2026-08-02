Спорт у спеку: коли можна тренуватися влітку, а коли це небезпечно

Літня спека не є підставою відмовлятися від фізичної активності, однак тренування в цей період потребують особливої обережності, правильного вибору часу й місця.

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Літня спека не є підставою повністю відмовлятися від фізичної активності. Водночас високі температури значно збільшують навантаження на серцево-судинну систему та підвищують ризик перегріву, теплового виснаження і теплового удару. Саме тому влітку важливо правильно обирати час, місце та інтенсивність тренувань.

Чи можна займатися спортом у спеку

Так, але за умови дотримання певних правил.

Під час фізичного навантаження організм виробляє більше тепла, а в спекотну погоду йому значно складніше охолоджуватися. Через це підвищується температура тіла, частішає серцебиття, збільшується втрата рідини та електролітів із потом.

Особливо обережними слід бути людям із серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією, цукровим діабетом, ожирінням, бронхіальною астмою, а також людям похилого віку, дітям і тим, хто лише починає займатися спортом.

Коли краще тренуватися

Найбезпечнішим часом для занять на відкритому повітрі вважаються:

ранок — приблизно до 9:00–10:00;

вечір — після 18:00–19:00, коли температура повітря починає знижуватися.

Найнебезпечнішим періодом є час із 11:00 до 16:00, коли сонячне випромінювання найінтенсивніше, а ризик перегріву організму — найвищий.

Де краще займатися спортом

У спекотні дні варто обирати місця, де організму легше підтримувати нормальну температуру.

Найкраще підійдуть:

спортивні зали з кондиціонуванням;

басейни;

парки та лісопаркові зони із густою тінню;

стадіони або майданчики, де є навіси чи природне затінення.

Небажано тренуватися:

на відкритому асфальті;

на бетонних майданчиках;

під прямими сонячними променями;

у приміщеннях без вентиляції та кондиціонування.

Як тренуватися безпечно

У спеку варто зменшити інтенсивність фізичних навантажень. Якщо зазвичай тренування триває годину, під час сильної спеки доцільно скоротити його тривалість або робити більше перерв.

Також рекомендується:

пити воду до, під час і після тренування;

не чекати появи сильної спраги;

одягати легкий світлий одяг із тканин, що добре відводять вологу;

використовувати головний убір під час занять на відкритому повітрі;

застосовувати сонцезахисний крем із SPF не менше 30.

Якщо тренування триває понад годину або супроводжується значним потовиділенням, може виникнути потреба у відновленні не лише рідини, а й електролітів.

Які симптоми свідчать про перегрів

Тренування необхідно негайно припинити при появі таких симптомів:

сильна слабкість;

запаморочення;

головний біль;

нудота або блювання;

прискорене серцебиття;

судоми;

порушення координації;

сплутаність свідомості.

У разі підозри на тепловий удар необхідно якнайшвидше перейти у прохолодне місце, охолодити тіло, пити воду невеликими ковтками (якщо людина при свідомості) та викликати екстрену медичну допомогу.

Кому краще відкласти тренування

Від фізичних навантажень у спеку варто тимчасово утриматися людям, які:

мають температуру тіла або гостре захворювання;

погано почуваються через спеку;

нещодавно перенесли теплове виснаження;

мають декомпенсовані захворювання серця чи судин;

отримали рекомендацію лікаря обмежити фізичні навантаження.

Отже, займатися спортом влітку можна, однак лише з урахуванням погодних умов. Безпечніше тренуватися вранці або ввечері, уникати відкритого сонця, підтримувати водний баланс і за потреби зменшувати інтенсивність навантажень. Якщо температура повітря є надто високою або самопочуття погіршується, тренування краще перенести або провести у приміщенні з кондиціонуванням. Це допоможе знизити ризик перегріву та зберегти користь від фізичної активності.

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