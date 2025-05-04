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Прокурор зможе визначати місце проведення розслідування з урахуванням фактичного місця проживання родичів зниклої особи — Рада підтримала зміни до КПК

16:00, 4 травня 2025
Прокурор зможе визначати місце проведення розслідування з урахуванням фактичного місця проживання родичів зниклої безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану особи, а не лише за територіальною підслідністю.
Прокурор зможе визначати місце проведення розслідування з урахуванням фактичного місця проживання родичів зниклої особи — Рада підтримала зміни до КПК
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Верховна Рада прийняла за основу законопроект 12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану.

Метою є встановлення особливих умов проведення досудового розслідування, які дозволяють оперативно та ефективно реагувати на заяви про зникнення осіб і забезпечити доступ заявників (потерпілих), які є близькими родичами та членами сім’ї зниклої особи, до правових механізмів в умовах воєнного часу.

Як свідчить правозастосовна практика за фактами розпочатих досудових розслідувань по вказаній категорії кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться слідчим чи прокурором, як правило, за статтями 115 (умисне вбивство) з додатковою відміткою «зникнення безвісти», 146-1 (насильницьке зникнення) та 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу. Під час розслідування яких, стосовно особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, немає відомостей про її місцеперебування на момент подання заявником (потерпілим) заяви про її розшук.

Законопроектом стаття 615 КПК доповнюється новим положенням.

Воно дає прокуророві право визначати місце проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 115, 146-1 та 438 Кримінального кодексу, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України.

Відтак, прокурор за місцем проживання (перебування) заявника або потерпілого, буде мати змогу приймати вмотивоване рішення, що дозволить уникнути територіальних обмежень і забезпечити більш зручний доступ до слідчих органів для родичів зниклих осіб.

Водночас законопроектом пропонується доповнення Перехідних положень КПК новим положенням, яким буде визначатись, що відповідне право прокурора також може застосовуватись ним протягом 3 років після припинення чи скасування воєнного стану.

Наразі КПК передбачає загальні правила територіальної підсудності та проведення досудового розслідування.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України прокурор КПК

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