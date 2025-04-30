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Прокурор сможет определять место проведения расследования с учетом фактического места проживания родственников пропавшего без вести лица — Рада поддержала изменения в УПК

08:35, 30 апреля 2025
Прокурор сможет определять место проведения расследования с учетом фактического места проживания родственников лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения, а не только по территориальной подследственности.
Прокурор сможет определять место проведения расследования с учетом фактического места проживания родственников пропавшего без вести лица — Рада поддержала изменения в УПК
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Верховная Рада приняла за основу законопроект 12414 о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения.

Целью является установление особых условий проведения досудебного расследования, которые позволяют оперативно и эффективно реагировать на заявления о пропаже лиц и обеспечить доступ заявителей (потерпевших), являющихся близкими родственниками и членами семьи пропавшего лица, к правовым механизмам в условиях военного времени.

Как показывает правоприменительная практика по фактам начатых досудебных расследований по указанной категории уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения, сведения в Единый реестр досудебных расследований вносятся следователем или прокурором, как правило, по статьям 115 (умышленное убийство) с дополнительной пометкой «пропажа без вести», 146-1 (насильственное исчезновение) и 438 (военные преступления) Уголовного кодекса. При расследовании таких дел в отношении лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, отсутствуют сведения о его местонахождении на момент подачи заявителем (потерпевшим) заявления о его розыске.

Законопроектом статья 615 УПК дополняется новым положением. Оно предоставляет прокурору право определять место проведения досудебного расследования уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 115, 146-1 и 438 Уголовного кодекса, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией части территории Украины.

Таким образом, прокурор по месту проживания (пребывания) заявителя или потерпевшего сможет принимать мотивированное решение, что позволит избежать территориальных ограничений и обеспечить более удобный доступ к следственным органам для родственников пропавших лиц.

В то же время законопроектом предлагается дополнить Переходные положения УПК новым положением, которое будет предусматривать, что соответствующее право прокурора также может применяться им в течение 3 лет после прекращения или отмены военного положения.

На данный момент УПК предусматривает общие правила территориальной подследственности и проведения досудебного расследования.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины прокурор УПК

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