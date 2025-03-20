Українські дрони атакували російський аеродром Енгельс, відео

Після операції українських військових поблизу аеродрому спалахнула пожежа, було чути вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.

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У ніч на 20 березня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по військовому аеродрому «Енгельс» у Саратовській області РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що в районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.

«Цей військовий об'єкт використовується авіацією окупантів, зокрема, для завдання ракетних ударів по території України і терористичних атак проти мирного населення», - сказано у повідомленні.

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