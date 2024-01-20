На Дніпропетровщині з підвіконня квартири на третьому поверсі врятували дітей, фото

На Дніпропетровщині рятувальники зняли з підвіконня двох маленьких дітей, які були вдома без нагляду дорослих.
Як розповіли у ДСНС, пригода трапилася в одній із п’ятиповерхівок міста Павлоград – на третьому поверсі на підвіконні знаходилося двоє дітей.
За допомогою драбини рятувальники потрапили до квартири, відвели малюків у безпечне місце та передали співробітникам Національної поліції.
З’ясувалося, що діти, орієнтовно 2 та 3 років, перебували вдома без догляду дорослих, зазначили у ДСНС.
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