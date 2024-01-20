На Дніпропетровщині з підвіконня квартири на третьому поверсі врятували дітей, фото

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Принцип неприпустимості застереження у господарському договорі щодо виключення або обмеження відповідальності стосується як виробників продукції, так і її продавців, - Велика Палата ВС

Закон про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту продукції не поширюється на відносини з відшкодування збитків, завданих постачальником внаслідок порушення умов договору поставки щодо параметрів якості та продуктивності товару, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

Відповідача можна звільнити від сплати судового збору через його фінансовий стан, - Велика Палата Верховного Суду

Відмова у звільненні від сплати судового збору з тих підстав, що така особа є відповідачем завдає шкоди самій суті права відповідача на доступ до суду, - ВП ВС.

Верховна Рада схвалила законопроект про 10 років позбавлення волі за несанкціоноване копіювання інформації з публічних реєстрів

Народні депутати прийняли за основу законопроект, який встановлює покарання від 10 до 15 років позбавлення волі за несанкціоноване перехоплення або копіювання інформації з реєстрів, а також за розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Цифровізація військового обліку: які персональні дані потраплять до Реєстру військовозобов’язаних і що буде в Електронному кабінеті призовника, – повний аналіз ухваленого закону

Верховна Рада ухвалила закон про цифровізацію військового обліку і встановлення переліку даних, які потраплять до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, - повний аналіз закону від «Судово-юридичної газети».

Верховна Рада розгляне зміни до Господарського та Цивільного кодексу, які є у Плані реформ від США, щодо прозорості управління державними компаніями

Парламент готується розглянути законопроект про вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером, засновником або учасником яких є держава – дана реформа пов'язана з умовами надання допомоги від США.

  1. В Україні

На Дніпропетровщині з підвіконня квартири на третьому поверсі врятували дітей, фото

14:18, 20 січня 2024
Діти, яким орієнтовно 2-3 рочки, перебували вдома без догляду дорослих.
На Дніпропетровщині з підвіконня квартири на третьому поверсі врятували дітей, фото
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На Дніпропетровщині рятувальники зняли з підвіконня двох маленьких дітей, які були вдома без нагляду дорослих.

Як розповіли у ДСНС, пригода трапилася в одній із п’ятиповерхівок міста Павлоград – на третьому поверсі на підвіконні знаходилося двоє дітей.

За допомогою драбини рятувальники потрапили до квартири, відвели малюків у безпечне місце та передали співробітникам Національної поліції.

З’ясувалося, що діти, орієнтовно 2 та 3 років, перебували вдома без догляду дорослих, зазначили у ДСНС.

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