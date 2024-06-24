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Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам в уголовном производстве в контексте Решение КСУ: лекция судей КСУ, видео

16:28, 24 июня 2024
Судьи КСУ Олег Первомайский и Галина Юровская провели лекцию на тему «Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам в уголовном производстве в контексте Решения Конституционного Суда Украины от 10 апреля 2024 года № 5-р(II)/2024».
Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам в уголовном производстве в контексте Решение КСУ: лекция судей КСУ, видео
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Судьи Конституционного Суда Украины Олег Первомайский и Галина Юровская провели лекцию на тему «Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам в уголовном производстве в контексте Решения Конституционного Суда Украины от 10 апреля 2024 года № 5-р(II)/2024».

Судьи отметили ключевые аспекты Решения по делу по конституционной жалобе Анны Плескач. В этом решении Суд признал конституционным отдельное предписание Уголовного процессуального кодекса Украины, которым нормирован пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам определения следственного судьи.

Докладчики рассказали о сути дела, предмете конституционного контроля, основных аспектах национального законодательного регулирования в этом вопросе, привели отдельные позиции Европейского суда по правам человека, которые Суд учел, принимая это решение. Судьи также сосредоточили внимание на практике других конституционных судов Европы, в частности на решениях, в которых суды сформировали юридические позиции по возобновлению уголовного производства по вновь открывшимся обстоятельствам и пересмотру постановлений, вступивших в законную силу.

Прослушав лекцию, слушатели также узнают юридические позиции Суда, изложенные в этом решении.

В частности, в нем отмечено, что:

  • пересмотр определения следователя судьи по вновь открывшимся обстоятельствам не противоречит принципу окончательности судебного решения (res judicata);
  • в отличие от апелляционного пересмотра дела и кассационного обжалования судебного решения, пересмотр судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам является экстраординарным видом пересмотра судебных решений;
  • оспариваемое предписание статьи 459 УПК не содержит признаков дискриминации участников уголовных производств, поскольку он непосредственно не устанавливает различного нормирования процессуальных отношений по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам вступивших в законную силу судебных решений.

Поэтому по оспариваемому предписанию статьи 459 УПК участники уголовных производств имеют одинаковые процессуальные права на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам вступивших в законную силу судебных решений.

В заключение судьи подчеркнули, что институт пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам вступивших в законную силу судебных решений как экстраординарный вид пересмотра судебных решений не противоречит предписаниям Конституции Украины.

С принятием этого решения, отметили судьи, ответственность за применение закона или его толкование возлагается на судебную власть.

Также особо подчеркнули, что в соответствии с частью первой статьи 36 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» обеспечение постоянства и единства судебной практики является основополагающей функцией Верховного Суда, которую не может осуществлять другой орган государственной власти, в частности Конституционный Суд Украины.

К этому решению есть отдельное мнение (совпадающее) судьи Олега Первомайского, в котором он делится своими выводами и соображениями о принятом Судом решении.

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