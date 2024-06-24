Первые пары поженились онлайн в Дии, видео

Три пары расписались через Дию.

Первые пары уже поженились в приложении "Дии". Продолжается бета-тестирование этой функции, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, уже три пары заключили брак онлайн.

Сообщается, что первой испытала женитьбу онлайн пара нардепа и военнослужащего Романа Лозинского и преподавательницы Украинского католического университета Светланы Кисилевой.

"Пара была вместе во время росписи, потому что, кроме любви друг к другу, имеет страсть к инновациям. Поэтому поженились в Дии первыми как настоящие early adopters. Сначала мы думали, что ключевая аудитория услуги - пары на расстоянии, а Роман и Светлана придумали другое применение сервиса – объединили онлайн-церемонию и офлайн-свадьбу. Берите на заметку", – рассказал Федоров.

Министр добавил, что всего на бета-тестирование уже записалось 2,5 тысячи пар, и отметил, что уже скоро сервис будет доступен для всех.

"Украина - первая страна в мире, где не нужно будет ходить в ЗАГС, чтобы сказать любимому человеку "Да". Первая страна в мире, которая позволяет жениться даже паре на расстоянии. Независимо от того, расстояние измеряется городами или материками. Создавайте свои семьи, любите друг друга и преумножайте свою любовь. Цифровизируем все, даже любовь", - отметил министр.

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