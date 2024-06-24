В Дии появятся свидетельства о браке, разводе и смене имени, - Михаил Федоров

В Дию будет автоматически подтягиваться свидетельство о рождении ребенка — по налоговому номеру.

В приложении «Дии» в скором времени будут свидетельства о браке, разводе и смене имени. Теперь можно зарегистрироваться на бета-тестирование услуги. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Уже скоро не придется носить с собой бумажные свидетельства, они будут всегда под рукой. Когда устраиваетесь на работу, подтверждаете смену фамилии, имени или оформляете льготы, когда получаете в жены или мужа посылку на «Укрпочте», — рассказал Федоров.

Также в приложении будет автоматически подтягиваться свидетельство о рождении ребенка — по налоговому номеру.

По словам Федорова, не нужно больше вводить вручную серию и номер свидетельства.

"Это решит проблему, когда мама меняет фамилию - и свидетельство ребенка из-за этого не подтягивается. А еще будут и свидетельства о рождении совершеннолетних детей. Документы подтянутся, если они есть в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан", - рассказал глава Минцифры.

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