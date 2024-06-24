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У Дії зʼявляться свідоцтва про шлюб, розлучення та зміну імені, - Михайло Федоров

17:17, 24 червня 2024
У Дію автоматично підтягуватиметься свідоцтво про народження дитини — за податковим номером.
У Дії зʼявляться свідоцтва про шлюб, розлучення та зміну імені, - Михайло Федоров
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У застосунку «Дія» незабаром будуть свідоцтва про шлюб, розлучення й зміну імені. Наразі можна зареєструватися на бета-тестування послуги. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Вже скоро не доведеться носити із собою паперові свідоцтва, вони будуть завжди під рукою. Коли влаштовуєтесь на роботу, підтверджуєте зміну прізвища, імені або оформлюєте пільги, коли отримуєте за дружину чи чоловіка посилку на «Укрпошті», — розповів Федоров. 

Також у застосунку автоматично підтягуватиметься свідоцтво про народження дитини — за податковим номером.

За словами Федорова, не потрібно буде більше вводити вручну серію та номер свідоцтва.

"Це розв’яже проблему, коли мама змінює прізвище — і свідоцтво дитини через це не підтягується. А ще будуть і свідоцтва про народження повнолітніх дітей. Документи підтягнуться, якщо вони є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян", - розповів глава Мінцифри.

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