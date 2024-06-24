Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

Перші пари одружились онлайн у Дії, відео

17:36, 24 червня 2024
Три пари розписалися через Дію.
Перші пари одружились онлайн у Дії, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перші пари вже одружилися у додатку «Дія». Триває бета-тестування цієї функції, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, вже три пари уклали шлюб онлайн. 

Повідомляється, що першою випробувала одруження онлайн пара нардепа та військовослужбовця Романа Лозинського і викладачки Українського католицького університету Світлани Кісільової.

"Пара була разом під час розпису, бо, крім любові одне до одного, має пристрасть до інновацій. Тому одружилися в Дії першими як справжні early adopters. Спочатку ми думали, що ключова аудиторія послуги - пари на відстані, а Роман і Світлана вигадали інше застосування сервісу - поєднали онлайн-церемонію та офлайн-весілля. Беріть на замітку", - розповів Федоров. 

Міністр додав, що всього на бета-тестування вже записалося 2,5 тисяч пар, і зазначив, що вже скоро сервіс буде доступний для всіх.

"Україна - перша країна у світі, де не треба буде ходити в ДРАЦС, щоб сказати коханій людині «Так». Перша країна у світі, яка дає змогу одружитися навіть парі на відстані. Незалежно від того, відстань вимірюється містами чи материками. Створюйте свої родини, кохайте одне одного й примножуйте свою любов. Цифровізуємо все, навіть кохання", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що Федоров анонсував появу у Дії свідоцтва про шлюб, розлучення та зміну імен.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У осіб, які мали право на відстрочку з інших підстав, залишиться право вступити до аспірантури за контрактом на денну форму

Для цього таким особам треба підтвердити відповідне право на відстрочку засобами Порталу Дія або шляхом електронної інформаційної взаємодії між Реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» та Єдиною державною електронною базою з питань освіти.

БЕБ включать до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру для належного рівня конспірації

Уряд пропонує внести Бюро економічної безпеки України до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру.

Базова загальновійськова підготовка почнеться з 1 вересня 2025 року, а відмова здобувача освіти від неї буде підставою для відрахування

Закон передбачає, що базова загальновійськова підготовка вводиться не раніше 1 вересня 2025 року.

Аспірантам, які вступили у 2022 році, доведеться скласти спеціальні державні іспити – МОН

Спеціальні державні іспити чекають аспірантів, які вступили у 2022 році, щоб перевірити, що вони справді продовжують своє навчання в аспірантурі.

Верховна Рада виправила після прийняття закон про зміни до ЦПК, ГПК та КАСУ і вирішила, що все ж свідки, спеціалісти та експерти не можуть брати участь в адмінпроцесі з власних гаджетів

Крім того, Верховна Рада змінами вже після прийняття закону уточнила, що ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв’язку несе учасник справи, його представник, крім випадку коли суд втратив технічну можливість забезпечити проведення відеоконференції.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео