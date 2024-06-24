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Перегляд рішень за нововиявленими обставинами у кримінальному провадженні у контексті Рішення КСУ: лекція суддів КСУ, відео

16:28, 24 червня 2024
Судді КСУ Олег Первомайський та Галина Юровська провели лекцію на тему «Перегляд рішень за нововиявленими обставинами у кримінальному провадженні в контексті Рішення Конституційного Суду України від 10 квітня 2024 року № 5-р(ІІ)/2024».
Перегляд рішень за нововиявленими обставинами у кримінальному провадженні у контексті Рішення КСУ: лекція суддів КСУ, відео
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Судді Конституційного Суду України Олег Первомайський та Галина Юровська провели лекцію на «Перегляд рішень за нововиявленими обставинами у кримінальному провадженні в контексті Рішення Конституційного Суду України від 10 квітня 2024 року № 5-р(ІІ)/2024».

Судді наголосили на ключових аспектах Рішення у справі за конституційною скаргою Ганни Плескач. У цьому рішенні Суд визнав конституційним окремий припис Кримінального процесуального кодексу України, яким унормовано перегляд за нововиявленими обставинами ухвали слідчого судді.

Доповідачі розповіли про суть справи, предмет конституційного контролю, основні аспекти національного законодавчого регулювання у цьому питанні, навели окремі позиції Європейського суду із прав людини, які Суд урахував, ухвалюючи це рішення. Судді також зосередили увагу на практиці інших конституційних судів Європи, зокрема на рішеннях, у яких суди сформували юридичні позиції щодо поновлення кримінального провадження за нововиявленими обставинами та перегляду ухвал, що набрали законної сили.

Прослухавши лекцію, слухачі також дізнаються про юридичні позиції Суду, викладені у цьому рішенні.

Зокрема, у ньому зазначено, що:

  • перегляд ухвали слідчого судді за нововиявленими обставинами не суперечить принципу остаточності судового рішення (res judicata);
  • на відміну від апеляційного перегляду справи і касаційного оскарження судового рішення, перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами є екстраординарним видом перегляду судових рішень;
  • оспорюваний припис статті 459 КПК не містить ознак дискримінації учасників кримінальних проваджень, оскільки він безпосередньо не встановлює різного унормування процесуальних відносин із перегляду за нововиявленими обставинами судових рішень, що набрали законної сили.

Тому за оспорюваним приписом статті 459 КПК учасники кримінальних проваджень мають однакові процесуальні права на перегляд за нововиявленими обставинами судових рішень, що набрали законної сили.

Насамкінець судді підкреслили, що інститут перегляду за нововиявленими обставинами судових рішень, що набрали законної сили, як екстраординарний вид перегляду судових рішень не суперечить приписам Конституції України.

З ухваленням цього рішення, зауважили судді, відповідальність щодо застосування закону чи його тлумачення покладається на судову владу.

Також окремо підкреслили, що відповідно до частини першої статті 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» забезпечення сталості та єдності судової практики є основоположною функцією Верховного Суду, яку не може здійснювати інший орган державної влади, зокрема Конституційний Суд України.

До цього рішення є окрема думка (збіжна) судді Олега Первомайського, у якій він ділиться своїми висновками і міркуваннями щодо ухваленого Судом рішення.

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