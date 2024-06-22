В Турции воздушный шар с 22 людьми на борту застрял среди скал, видео

Воздушный шар столкнулся с попутным ветром.

Воздушный шар с 22 пассажирами на борту подвергся аварийной посадке из-за сильного ветра во время посадки в Каппадокии (Турция) и застрял среди скал. Воздушный шар приземлился, ударившись о камни на склоне долины, сообщает газета Star.

В район были направлены команды медиков, жандармерии и пожарной бригады.

Людей эвакуировали, обошлось без пострадавших.

"Мы планировали приземлиться через Долину любви. В этот момент налетел встречный ветер. Мы приземлились, касаясь скал. Никто из наших гостей не пострадал и не имел никаких проблем. Все разошлись по своим гостиницам", - прокомментировал пилот воздушного шара Канер Узун.

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