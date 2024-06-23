С какого времени назначается страховая выплата потерпевшему в результате несчастного случая на производстве

Когда назначаются выплаты, если дело рассматривается впервые после истечения трех лет со дня потери потерпевшим трудоспособности в результате несчастного случая.

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Ежемесячная страховая выплата назначается потерпевшему со дня установления МСЭК степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Об этом сообщили в ПФУ.

Если дело о страховых выплатах рассматривается впервые после истечения трех лет со дня потери потерпевшим трудоспособности в результате несчастного случая, страховые выплаты назначаются со дня обращения.

Порядок назначения, перечисления и осуществления страховых выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые повлекли потерю трудоспособности, утвержденный постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 26.01.2024 № 4-1, зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 11.03.2024 под № 353/41698.

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