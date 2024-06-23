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З якого часу призначається страхова виплата потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві

07:18, 23 червня 2024
Коли призначають виплати, якщо справа розглядається вперше після спливу трьох років з дня втрати потерпілим працездатності внаслідок нещасного випадку.
З якого часу призначається страхова виплата потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві
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Щомісячна страхова виплата призначається потерпілому з дня встановлення МСЕК ступеня втрати професійної працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Про це повідомили у ПФУ.

Якщо справа про страхові виплати розглядається вперше після спливу трьох років з дня втрати потерпілим працездатності внаслідок нещасного випадку, страхові виплати призначаються з дня звернення.

Порядок призначення, перерахування та здійснення страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 26.01.2024 № 4-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.03.2024 за № 353/41698.

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