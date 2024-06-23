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У Барселоні хочуть заборонити здавати квартири туристам

07:00, 23 червня 2024
Заборона здавати квартири туристам повинна зменшити швидке зростання цін на житло.
У Барселоні хочуть заборонити здавати квартири туристам
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Влада Барселони, відомого туристичного міста Іспанії, оголосила про намір заборонити здачу квартир в оренду туристам до 2028 року. Про це пише Reuters.

Мер Жауме Кольбоні повідомив, що до листопада 2028 року в Барселоні буде анульовано ліцензії на 10 101 квартиру, які зараз мають дозвіл на короткострокову оренду.

Він зауважив, що популярна короткострокова оренда житла в Барселоні стала причною того, що у місті тримаються надзвичайно високі ціни на нерухомість і місцеві жителі не можуть дозволити собі купити квартиру.

"Орендна плата зросла на 68% за останні 10 років, а вартість купівлі будинку збільшилася на 38%", - сказав Кольбоні.За словами мера, нині у Барселоні у короткострокову оренду здають близько 10 тис. квартир.

Він вважає, що після заборони здавати житло туристам уся ця нерухомість піде на внутрішній ринок оренди або буде виставлена на продаж.

Влада Барселони заявила, що впровадить "жорсткий" режим перевірок для виявлення потенційних нелегальних туристичних апартаментів після того, як заборона набуде чинності.

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