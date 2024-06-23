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В Барселоне хотят запретить сдавать квартиры туристам

07:00, 23 июня 2024
Запрет сдавать квартиры туристам должен снизить быстрый рост цен на жилье.
В Барселоне хотят запретить сдавать квартиры туристам
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Власти Барселоны, известного туристического города Испании, объявили о намерении запретить сдачу квартир в аренду туристам до 2028 года. Об этом пишет Reuters.

Мэр Жауме Кольбони сообщил, что до ноября 2028 года в Барселоне будут аннулированы лицензии на 10 101 квартиру, которые сейчас имеют разрешение на краткосрочную аренду.

Он отметил, что популярная краткосрочная аренда жилья в Барселоне стала причиной того, что в городе держатся очень высокие цены на недвижимость и местные жители не могут позволить себе купить квартиру.

"Арендная плата выросла на 68% за последние 10 лет, а стоимость покупки дома увеличилась на 38%", - сказал Кольбони. По словам мэра, сейчас в Барселоне в краткосрочную аренду сдают около 10 тыс. квартир.

Он считает, что после запрета сдавать жилье туристам вся эта недвижимость уйдет на внутренний рынок аренды или будет выставлена ​​на продажу.

Власти Барселоны заявили, что внедрят "жесткий" режим проверок для выявления потенциальных нелегальных туристических апартаментов после того, как запрет вступит в силу.

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