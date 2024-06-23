В Барселоне хотят запретить сдавать квартиры туристам

Власти Барселоны, известного туристического города Испании, объявили о намерении запретить сдачу квартир в аренду туристам до 2028 года. Об этом пишет Reuters.
Мэр Жауме Кольбони сообщил, что до ноября 2028 года в Барселоне будут аннулированы лицензии на 10 101 квартиру, которые сейчас имеют разрешение на краткосрочную аренду.
Он отметил, что популярная краткосрочная аренда жилья в Барселоне стала причиной того, что в городе держатся очень высокие цены на недвижимость и местные жители не могут позволить себе купить квартиру.
"Арендная плата выросла на 68% за последние 10 лет, а стоимость покупки дома увеличилась на 38%", - сказал Кольбони. По словам мэра, сейчас в Барселоне в краткосрочную аренду сдают около 10 тыс. квартир.
Он считает, что после запрета сдавать жилье туристам вся эта недвижимость уйдет на внутренний рынок аренды или будет выставлена на продажу.
Власти Барселоны заявили, что внедрят "жесткий" режим проверок для выявления потенциальных нелегальных туристических апартаментов после того, как запрет вступит в силу.
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