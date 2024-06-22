У Туреччині повітряна куля з 22 людьми на борту застрягла серед скель, відео

Повітряна куля зіткнулася з попутним вітром.

Фото: Star

Повітряна куля з 22 пасажирами на борту зазнала аварійної посадки через сильний вітер під час посадки в Каппадокії (Туреччина) і застрягла серед скель. Повітряна куля приземлилася, вдарившись об каміння на схилі долини, інформує газета Star.

В район одразу були направлені команди медиків, жандармерії та пожежної бригади.

Людей евакуювали, обійшлося без постраждалих.

"Ми планували приземлитися через Долину кохання. У цей момент налетів зустрічний вітер. Ми приземлилися, торкаючись скель. Ніхто з наших гостей не постраждав і не мав жодних проблем. Всі розійшлися по своїх готелях", - прокоментував пілот повітряної кулі Канер Узун.

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