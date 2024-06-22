Удар авиабомбы по дому в Харькове: спасатели показали фото и видео последствий

Всего в результате удара по огороду по предварительным данным погибли уже 3 человека, еще 42 пострадали.

Как известно, россия ударила КАБом по жилому дому в Харькове.

Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило, что сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы на месте попадания авиабомбы в жилой 5-этажный дом.

«Работают 80 сотрудников ГСЧС и 18 единиц аварийно-спасательной техники. Кроме того, идет ликвидация пожара жилого дома площадью 300 кв.м. в пригороде Харькова», - заявили в ГСЧС.

Спасатели добавили, что в результате массированного удара по городу по предварительным данным погибли уже 3 человека, еще 42 пострадали, из них 2 ребенка.

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