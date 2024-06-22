россия ударила КАБом по жилому дому в Харькове: есть погибшие и раненые

Сейчас известно о 19 пострадавших и трех погибших.

Фото - скиншот из видео

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В субботу, 22 июня, российские оккупанты нанесли четыре удара в одном из районов Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Предварительно четыре удара пришлось по Харькову. Известно о попадании в район плотной жилой застройки», – сообщил он.

Терехов уточнил, что есть погибшие и ранены, а удар пришелся по жилому дому.

В ОВА уточнили, что враг ударил КАБами.

В результате террористического удара по жилому дому 3 человека погибли, еще 19 получили ранения.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия удара по Харькову.

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