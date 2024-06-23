Какие документы необходимо предоставить для поступления в лицеи МВД безопасного направления: список

Регистрация проводится непосредственно в лицее не позднее чем за три дня до вступительных экзаменов.

Министерство внутренних дел напомнило, какие документы необходимо предоставить для поступления в лицеи МВД безопасного направления и национально-патриотического воспитания.

Регистрация проводится непосредственно в лицее не позднее чем за три дня до вступительных экзаменов.

В МВД отметили, что все документы должны быть представлены своевременно и в надлежащем оформлении. Перед подачей документов также рекомендуют обратиться в приемную комиссию лицея.

Для участия в отборе кандидатов на поступление в лицеи необходимо заполнить форму обратной связи.

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